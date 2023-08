Esta barbacoa de carbón perfecta para verano es de Leroy Merlin ¡y está rebajada más de un 20%!

New Mall Media

Con el verano llegan el buen tiempo, las vacaciones y excusas de sobra para hacer una buena barbacoa con amigos o familia en el patio o el jardín de casa. Puede que sea algo que siempre hayas querido hacer, pero no has podido dar el paso por no contar con una barbacoa de carbón de calidad. Por suerte, eso se va a acabar gracias a Naterial, una empresa dedicada a los productos para jardín y exteriores que cuenta en su catálogo con una gama de barbacoas sorprendentemente buenas y económicas.

¿Quieres una muestra? La tienes con esta oferta que te traemos directamente de Leroy Merlin. Y es que, solo por tiempo limitado, ahora tienes la oportunidad de comprar una Barbacoa de carbón Naterial de primera calidad por menos de 160€, cuando generalmente ronda los 200 €. Tiene una rebaja de 40€ que la deja a un precio tan irresistible como toda la comida que puedes hacer en ella. ¿Necesitas más información para decidirte? No te preocupes. Sigue leyendo y te lo contaremos todo sobre ella a continuación.

Con una capacidad ideal para elaborar comida para hasta 10 personas de una sola vez, la Barbacoa de carbón Naterial llega pensando en esas agradables veladas al aire libre de día o de noche, con una buena carne, pescado o verdura y carbón o leña de primera. Es el modelo Centaurus Beta de la familia de barbacoas de la compañía, caracterizado no solo por su compacto diseño y su acabado metálico, sino también por las facilidades que ofrece.

Cuenta con dos ruedas que facilitan su desplazamiento, además de una bandeja lateral para colocar todo lo que necesites mientras estás preparando la comida. Aun así, lo más interesante son sus dos parrillas de acero esmaltado, o la posibilidad de aprovechar su función grill para conseguir un acabado ideal en todo lo que hagas. Además de esto, incluye también una tapa de cocción lenta, que viene con válvula de ventilación hecha en aluminio.

Todo eso permite cocinar, pero también ahumar la comida. Y no se queda ahí porque, además de contar con un gancho para colgar utensilios, también tiene un termómetro integrado que te facilita el control total de la temperatura de cocinado, así como un cenicero extraíble perfecto para conseguir una mejor limpieza, y también más sencilla.

Esas son sus bondades, y eso es lo que hace que esta oferta sea tan especial. Aprovéchala ya y llévate esta barbacoa por solo 159€. ¿Vas a dejarla escapar?

