Barre, aspira y se vacía solo: el robot aspirador que lo hace todo por ti y cuesta menos de 250€

Noticias relacionadas Las 10 mejores aspiradoras sin cable en relación calidad-precio del 2025

Ahora que ya ha llegado el verano, ¿te gustaría reducir a la mitad el tiempo que inviertes en limpiar la casa? El polvo que se acumula en los rincones y debajo del sofá, las manchas que te cuesta una barbaridad que salgan de algunas superficies... Pero este año, despreocuparte de eso (sin renunciar a tener la casa perfecta) es fácil con el robot aspirador Roborock Q5 Max Plus que PcComponentes acaba de rebajar un 55% por tiempo limitado.

Barre, aspira y se lleva por delante todo el polvo, la suciedad y los residuos de cualquier tipo de superficie, mientras tú estás en la piscina, trabajando o simplemente relajado en el sofá. ¿No estás viviendo tu mejor sueño? Si es así, aprovecha que ahora cuesta menos de 250€, ¡chollazo!

Lo que diferencia a este robot aspirador de otros

- Innovador cepillo DuoRoller que consigue los mejores resultados de limpieza en casa.

- Potencia de succión extrema de 5500 Pa para que no se te resista nada.

- Sistema de navegación LiDAR PreciSense que identifica las rutas de limpieza óptimas.

- Autovaciado automático con filtración eficiente de polvo y alérgenos.

Así es el Roborock Q5 Max Plus

Roborock Q5 Max

Si siempre has pensado que los robots aspiradores no son para ti o que no vas a ser capaz de sacarles partido, el Roborock Q5 Max Plus llega para desmontar todo lo que creías. Es un dispositivo pensado para hacerlo todo por ti, sea como sea la disposición de tu casa o tus necesidades de limpieza. Y si tienes niños o mascotas, agradecerás tener una potencia a este nivel.

La navegación es uno de sus puntos fuertes, porque mapea tu casa con la mayor precisión, evita zonas prohibidas y hasta caídas por las escaleras. Podrás controlar el robot aspirador inteligente desde el móvil o con tu voz, y además tiene una batería alucinante de 5200 mAh que dura hasta 4 horas (donde casi ningún robot llega).

Es perfecto para ti si...

- Familias con niños y mascotas en las que parece imposible mantener la casa limpia más de unas pocas horas.

- Profesionales que le dedican mucho tiempo al trabajo y no les apetece ponerse a limpiar al llegar a casa.

- Jóvenes y parejas que se acaban de independizar y quieren simplificar la limpieza.

- Personas con alergias o problemas respiratorios, porque los robots aspiradores reducen la presencia de alérgenos.

¿Con qué perfil te identificas? En realidad, todos le podemos sacar mucho partido a un robot aspirador en casa, porque llegaron hace ya bastantes años al mercado para ponernos la vida más fácil. ¡Y ahora te va a costar menos de 250€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.