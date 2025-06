Este es el producto viral en redes sociales para llevar escotes de infarto y la espalda descubierta

New Mall Media

Vestidos con la espalda al aire, bodies con escote en pico, tops con tirantes finos... Son prendas muy diferentes entre sí, pero todas tienen en común que no están hechas para llevar sujetador, sobre todo porque es imposible esconderlo. Hay muchas mujeres que no se sienten cómodas al prescindir de él, así que hay una solución para que dejes de renunciar a las prendas que más te gustan. ¿Has oído hablar del boob tape? Es una cinta adhesiva diseñada para colocarla sobre el pecho.

Su función es sujetar de la manera que prefieras, porque el boob tape se puede colocar de muchas formas diferentes. Es capaz de realzar el pecho y de darte la seguridad que te da un sujetador, pero sin necesidad de llevarlo ni de esconder los tirantes. Y con una libertad de movimientos brutal, porque como es adhesivo podrás cortarlo a la medida que necesitas y colocarlo según la forma de la prenda o el efecto que busques. Elevar, juntar, sujetar o simplemente cubrir con ayuda de las pezoneras, normalmente incluidas en estos kits.

¿Conocías este trucazo? Te va a salvar más de un look, así que deberías fichar el sujetador adhesivo boob tape de Zynxel, un kit con todo lo necesario rebajado ahora en Amazon a menos de 10€. ¡Te vas a preguntar por qué no lo has descubierto antes!

Sujetador adhesivo Boob Tape Zynxel

Boob tape

El sujetador adhesivo Boob Tape de Zynxel viene en un pack muy completo con todo lo que necesitas para que cualquier prenda te siente de maravilla. Y, sobre todo, para que te sientas cómoda.

Incluye un rollo de cinta adhesiva de 5 metros que deberás pegar sobre el pecho. Según la forma de la prenda podrás colocar la cinta de forma horizontal, vertical y hasta diagonal. ¡No hay reglas!

También incluye dos pezoneras adhesivas reutilizables, un sujetador adhesivo de satén y 10 pegatinas desechables para el pecho. Además, todos están fabricados con materiales elásticos, transpirables y respetuosos con la piel. Y no se mueve bajo ningún concepto: ni sudor, ni lluvia, ni humedad.

Otro punto muy a favor es que el boob tape es compatible con todo tipo de cuerpo y pecho, porque podrás colocarlo como prefieras y ponerte la cantidad que necesites según la ocasión y la prenda. ¿No es el invento perfecto? Aprovecha para llevártelo por menos de 10€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.