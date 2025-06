¿Vas con niños a la playa? Esta es la solución más cómoda para evitar la arena y protegerlos del sol

New Mall Media

New Mall Media

Noticias relacionadas Los 10 mejores sets de muebles de jardín relación calidad-precio del 2024

¿Estás deseando que llegue el verano para hacer una escapada en familia a la playa? Sol, buen tiempo, nadar y refrescaros en el mar, comer en un chiringuito... Seguro que la idea te llama la atención, pero es verdad que ir a la playa con niños puede ser un pequeño caos si no te organizas bien: juguetes, cremas solares, la arena que se cuela por todas partes, el calor excesivo que quizá los niños no soportan si son demasiado pequeños. Pero que no cunda el pánico, porque con una tienda de playa desaparece el problema.

De hecho, es el accesorio que arrasó el verano pasado y que este año volveremos a ver en todas las playas españolas. Es un pequeño 'refugio' que puedes montar fácilmente en unos segundos y que te permitirá tener una zona de sombra y de descanso sin estar en contacto con la arena. No pesa casi nada, y la mayoría incluyen protección solar y son resistentes al agua. Así, lleves o no sombrilla, siempre tendrás este pequeño espacio completamente libre de arena y protegido del sol.

¿Te imaginas lo bien que te va a venir? No te lo pienses mucho, porque Amazon acaba de rebajar la tienda de playa de WolfWise solo por tiempo limitado y te adelantamos que la oferta está volando. Por menos de 60€, tienes el accesorio que mayores y pequeños están deseando tener este verano. ¡Indispensable!

Tienda de playa de WolfWise

Tienda de playa WolfWise

La tienda de playa de WolfWise está disponible en varios colores, todos con unas dimensiones de 86 x 57 x 47 cm, y plegada ocupa poquísimo espacio (y pesa mucho menos).

Solo necesitas desdoblarla y colocarla en la arena en unos segundos, porque se pliega y se despliega fácilmente. Además, viene con una bolsa de transporte para que la puedas llevar fácilmente a la playa sin que eso suponga una carga más.

Por su tamaño, es una tienda de playa ideal para 3 o 4 personas, tiene ventilación 360 grados y facilita la disipación de olores para que no notes el ambiente demasiado cargado. Por supuesto, también tiene protección SPF50+ y es resistente al agua.

Este accesorio para ir a la playa con niños está fabricado con materiales muy resistentes, tanto a las altas temperaturas como al desgarro, y encima tiene bolsillos de almacenamiento para ponerte las cosas más fáciles. ¡Y a un precio que no te esperas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.