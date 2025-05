Chollazo del año en PcComponentes: consigue el MacBook Pro M3 con 650€ de descuento

New Mall Media

¿Te has parado a pensar en la cantidad de usos que tiene un ordenador portátil? Para trabajar, estudiar, ver contenido en streaming o simplemente para mantenerte conectado con el mundo. Y precisamente por eso es importante que tu dispositivo rinda bien, que no se le acabe la batería a las pocas horas ni vivas con miedo a que cualquier día deje de funcionar. Ahora bien, si ha llegado el momento de renovarlo porque tiene muchos años o tus necesidades ya no son las mismas, estás en el sitio adecuado.

El primer paso es pensar qué uso le vas a dar al portátil, porque no es lo mismo si trabajas con él a diario, necesitas hacer tareas exigentes de diseño gráfico o simplemente lo utilizas para ver Netflix. En cualquier caso, fíjate siempre en el procesador, porque es el que determina la velocidad y la fluidez a la que podrás trabajar. También en la memoria RAM (si para uso profesional, mejor 16 GB que 8 GB), y si usas muchos archivos pesados, opta por una unidad SSD de alta capacidad.

¿Quieres uno de los mejores del mercado? En esto no hay debate, y encima PcComponentes ha rebajado un 25% el portátil Apple MacBook Pro M3. No suele estar tan barato, pero ahora te puedes ahorrar hasta 650€ si aprovechas la oferta flash que acaban de lanzar por tiempo limitado. ¡El chollo del año!

El portátil Apple MacBook Pro M3 tiene fama de ser uno de los mejores del mercado, y sus prestaciones lo confirman. De hecho, tiene una potencia estratosférica y unos gráficos de última generación con los que vas a alucinar.

Viene con el chip M3, pero podrás elegir entre el M3 convencional —con una CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos y hasta 24 GB de memoria unificada—, el M3 Pro o el Max. Los gráficos de este portátil de Apple rebajado juegan en otra liga, y además por primera vez utiliza el trazado de rayos por aceleración de hardware.

Lo podrás utilizar en casa, fuera o llevártelo de viaje, porque te sigue el ritmo con sus 22 horas de autonomía. Pero le sobra eficiencia para funcionar a pleno rendimiento esté o no enchufado.

También viene con una cámara muy top, tres micrófonos con calidad de estudio y un sistema de audio de seis altavoces. Todo está perfectamente conectado en este portátil MacBook Pro diseñado para dejar huella, ¡ahora por menos de 2.000€!

