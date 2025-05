PcComponentes hunde el precio de estas gafas de realidad virtual: el mejor accesorio para tu PS5

Las gafas de realidad virtual eran hace años un invento futurista y un simple capricho, pero ahora son el accesorio que cualquier amante de los videojuegos necesita. Y si tienes una PlayStation 5, aumenta todavía más la necesidad, porque han revolucionado la manera de jugar. Existe la Inteligencia Artificial, las pantallas 4K Full HD con colores nítidos y los sistemas de sonido avanzados que te sumergen en la acción de tu videojuego favorito.

Pero ninguna de esta tecnología consigue que te sientas completamente dentro del juego. En cambio, con unas gafas de realidad virtual vivirás los disparos en primera persona, te sentirás un piloto profesional al volante de los coches más rápidos del mundo y hasta podrás viajar al espacio sin moverte de tu habitación. Si alguna vez has jugado a la PS5 y has sentido que te faltaba algo, las gafas de realidad virtual son ese accesorio que no sabías que necesitabas.

Y ahora no vas a poder vivir sin él. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de fichar las gafas de realidad virtual Sony PlayStation VR2, una de las mejores para tu PlayStation 5, rebajadas 100€ solo durante los Days of Play de PcComponentes. Es la oportunidad que estabas esperando para mejorar tu set-up gaming a un nivel que no has visto venir. ¡Vas a flipar!

Gafas de realidad virtual Sony PlayStationVR2

Gafas de realidad virtual Playstation

Las gafas de realidad virtual Sony PlayStation VR2 tienen todo lo que se le puede pedir a un dispositivo de estas características, y por supuesto son el mejor accesorio posible para tu PS5.

¿Qué tecnología incorpora? Para empezar, unas sutiles vibraciones del casco para la experiencia de inmersión más realista posible. También tecnología de audio 3D, seguimiento de ojos, detección táctil de los dos, retroalimentación háptica y gatillos adaptativos en el mando.

Pero lo mejor es que disfrutarás de todo el contenido con una calidad 4K HDR de hasta 120fps1. Dicho de otra manera, es una resolución 4 veces mayor a la de la PlayStation VR original.

Estas gafas de realidad virtual para PS5 tienen un campo de visión de 110 grados e inmersión de audio 3D para que no se te escape ni un solo detalle. ¿Quieres que formen parte de tu set-up? Ahora PcComponentes te lo pone muy fácil con este descuentazo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.