AliExpress lanza la oferta más top para renovar tus auriculares inalámbricos: unos Xiaomi por menos de 40€

New Mall Media

New Mall Media

Buen tiempo, entrenamientos al aire libre, escapadas a la playa, tardes en la piscina... ¿Qué tienen todos estos planes en común? Que saben mucho mejor si tienes unos buenos auriculares inalámbricos, porque son el dispositivo que necesitas para dejar atrás los viejos cascos con cable. Y aunque creas que la ventaja más evidente es que son más cómodos, la realidad es que hay otras diferencias abismales.

Para que te hagas una idea, la diferencia entre usar auriculares con cable o inalámbricos es la misma que entre ver una peli en VHS o en streaming. Es otro nivel, porque la tecnología actual conecta tus auriculares al móvil en segundos, te permite disfrutar del mejor sonido posible y también moverte de un lado a otro mientras haces deporte, cocinas o viajas. Además, los hay que permiten ajustar el modo de escucha según el tipo de música y tienen autonomías que te siguen el ritmo en todos tus planes.

Y no, no necesitarás gastarte un dineral, porque AliExpress acaba de rebajar los auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 5. Son uno de los más avanzados y completos del momento, y ahora los tienes a mitad de precio y por menos de 40€. Un chollo como este no lo vas a encontrar todos los días.

Auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 5

Xiaomi Redmi Buds 5 cuerpo

Los auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 5 se han colado entre los dispositivos con mejores prestaciones a un precio bajo, y mucho más con este descuento que tienen ahora en AliExpress. Los hemos fichado en color negro, pero también están disponibles en Blanco y en Sky Blue.

Pero lo mejor siempre está en el interior, porque cuentan con un gran diafragma dinámico de 12,4 mm para una calidad impresionante, graves más profundos y agudos mucho más puros. Será igual que estar en un estadio durante el concierto de tu grupo favorito. ¿Se te ocurre algo mejor?

Son elegantes, cómodos e incorporan una profundidad de reducción del ruido de hasta 46 decibelios, así que no escucharás las conversaciones ajenas en el transporte público, ni siquiera el ruido de un avión al despegar.

Y uno de los puntos fuertes de estos auriculares inalámbricos de Xiaomi: tienen una autonomía de hasta 40 horas con el estuche de carga. Ahora mismo no tienen rival, y mucho más con el descuento del 52% que encontrarás en AliExpress por tiempo limitado. ¡Son una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.