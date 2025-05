Si tienes un iPhone o un Apple Watch, necesitas este cargador inalámbrico 4 en 1 para despedirte de los cables

New Mall Media

¿Cuántas veces has tenido que cargar varios dispositivos a la vez y ya no te quedaban enchufes en casa? El móvil, los auriculares inalámbricos, el smartwatch... Tener el escritorio o la mesita de noche llena de cables y adaptadores no es lo más cómodo, así que necesitas un cargador inalámbrico en casa que le ponga remedio. Eso sí, tienes que asegurarte de que tus dispositivos sean compatibles con la carga Qi, aunque la mayoría de los aparatos modernos lo son.

La gran ventaja de los cargadores inalámbricos multifunción es que están diseñados para reconocer cada dispositivo de forma independiente y ajustar la energía de la manera más eficiente posible. Suelen tener un diseño compacto, ideal para escritorios o mesitas de noche, y utilizarlos es tan sencillo como 'apoyar' el dispositivo en cuestión sobre la base de carga. Se acabaron los líos de cables y los problemas con los adaptadores.

Si tienes un iPhone, un Apple Watch o unos AirPods, lo que necesitas en tu vida es el cargador inalámbrico 4 en 1 Apple de iVANKY. Está diseñado para usuarios de la marca de la manzana mordida, y lo que más te va a gustar es que está rebajado a mitad de precio solo por tiempo limitado. ¡Una ganga!

Cargador inalámbrico 4 en 1 Apple de iVANKY

Cargador inalámbrico 4 en 1 Apple iVANKY

El cargador inalámbrico 4 en 1 Apple de iVANKY es una estación de carga en la que podrás cargar tu iPhone, Apple Watch y los AirPods al mismo tiempo, sin necesidad de tener cables por medio que se enredan, se desgastan con el paso del tiempo y hasta se rompen.

Carga a una velocidad de 15 W, 2,5 W y 3 W, respectivamente, según si es un iPhone, un Apple Watch o unos AirPods. Además, recarga cada dispositivo de forma completamente independiente, por lo que en absoluto afecta al rendimiento del resto.

Tiene un diseño muy cómodo y funcional que se adapta muy bien a la forma de cada dispositivo, y además todos los de Apple incluyen carga inalámbrica.

Por supuesto, el diseño de este cargador inalámbrico 4 en 1 para Apple acompaña, porque podrás ponerlo perfectamente en tu mesita de noche. No ocupará espacio, pero sí encajará perfectamente con tu decoración, sea cual sea. Si lo quieres en tu vida, aprovecha que ahora lo tienes rebajado a menos de 50€ en Amazon, ¡merece mucho la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.