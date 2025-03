Depósitos a plazo fijo con hasta 2,97 % TAE: saca más partido a tu dinero

New Mall Media

La inflación es una de las principales preocupaciones de los españoles, junto con la vivienda, el desempleo y la economía en general. Hace solo unos días que el Banco Central Europeo (BCE) recortó por quinta vez consecutiva el precio del dinero tras bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, que ahora alcanzan su nivel más bajo desde febrero de 2023. Y aunque no podamos hacer nada para controlar las fluctuaciones del mercado, sí que podemos generar rentabilidad con nuestros ahorros. De hecho, la plataforma Raisin —que actualmente tiene 1,5 millones de clientes en todo el mundo— ofrece acceso exclusivo a productos de ahorro en bancos europeos y españoles.

¿Sabías que un hogar español pierde al año casi 5.000 euros en gastos perfectamente evitables? Es cierto que el coste de la vida ha subido en los últimos años, pero todos tenemos gastos hormiga en el hogar que podemos controlar. Por ejemplo, desperdiciamos unos 625 euros al año en comida por no planificar el menú de cada semana o no aprovechar las sobras; también unos 111 euros al año en el consumo fantasma de electrodomésticos en standby y hasta 1.061 euros en tabaco. Y lo que es peor, perdemos unos 890 euros al año por tener nuestros ahorros en una cuenta convencional que no genera intereses y solo hace que el dinero pierda valor con el tiempo por la inflación.

La única solución es tener una mejor planificación y ser más conscientes de nuestros gastos. Y también tener nuestros ahorros en un depósito a plazo fijo, porque es la única manera de asegurar la rentabilidad actual aunque el BCE vuelva a bajar los tipos de interés. Raisin es una plataforma de ahorro que permite acceder a depósitos a plazo fijo con hasta un 2,97 % TAE y cuentas de ahorro con hasta un 2,63 % TAE de distintas entidades bancarias, tanto españolas como europeas, sin necesidad de abrir una cuenta en ellas.

Tan sencillo como abrir una Cuenta Raisin en Raisin Bank AG, contratar el producto de ahorro que más se adapte a tus planes, y empezar a generar rentabilidad por tus ahorros. Sin comisiones, ni gastos de apertura o de mantenimiento. Todos los bancos colaboradores de Raisin están adheridos a los Fondos de Garantía de Depósitos de su respectivo país, así que tus ahorros están protegidos hasta 100.000 euros por depositante y banco. Tienes más de 100 opciones para elegir, pero hemos recopilado tres de las más interesantes para empezar a mover tu dinero. ¡Toma nota!

Raisin Banca Progetto

El primer producto financiero que deberías tener en el radar es el depósito a plazo fijo a 2 años de la entidad financiera italiana Banca Progetto. Ofrece una TAE del 2,75 %, lo que significa que puedes obtener beneficios de manera segura sin preocuparte por los cambios en el mercado. Es una de las opciones más accesibles de Raisin porque para contratarlo basta con tener unos ahorros mínimos de 10.000 euros, y el importe máximo de contratación es de 100.000 euros.

Banca Progetto paga los intereses al vencimiento del depósito, así que recibirás la rentabilidad generada en un solo pago al finalizar los 2 años, o más si decides decantarte por otra opción. No permite cancelaciones anticipadas, así que es ideal si no necesitas disponer del dinero durante los dos años de duración del depósito. Por supuesto, está respaldado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia.

Raisin Banca Sistema

Otra opción interesante, también de una entidad italiana, es la de Banca Sistema, su depósito a 2 años con una rentabilidad fija y sin sorpresas. Cuenta con un tipo de interés nominal del 2,40 % y una TAE del 2,37 %, que son cifras bastante competitivas dentro del mercado europeo. El importe mínimo de contratación asciende con respecto a la opción anterior, a 20.000 euros, y el máximo permitido sí que se mantiene en 100.000 euros.

Como en la opción anterior, el pago de intereses también se realiza al vencimiento del plazo. Tampoco admite cancelaciones anticipadas y el dinero está siempre protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia.

Raisin Haitong

Por último, también deberías tener en cuenta el depósito a plazo fijo de dos años de Haitong Bank S.A. Sucursal en España, la sucursal española de Haitong Bank S.A. Tiene un TIN y una TAE del 2,70 %. Es de las opciones más competitivas que vas a encontrar en Raisin.

En este caso, el mínimo de contratación se sitúa en los 10.000 euros, con un máximo de 100.000 euros por titular. Los intereses se abonan al vencimiento del depósito, junto con el capital inicial, y tampoco permite cancelaciones anticipadas. Además, el Haitong Bank está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal y está activo principalmente en Europa, América y Asia.

Estos son tres productos financieros con el indicador de riesgo más bajo posible, 1/6, aunque puedes encontrar otros depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de entidades como Klarna, Cetelem o BAI Europa. Solo tienes que elegir entre los productos de ahorro de más de 30 bancos españoles y europeos, registrarte online en Raisin.es en solo unos minutos y empezar a sacarle rentabilidad a los ahorros que llevan años parados en tu cuenta.