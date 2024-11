Amazon adelanta el Black Friday: consigue este potente smartwatch Huawei por menos de 40€

New Mall Media

En pleno 2024, ¿y tú todavía no tienes un smartwatch? Son probablemente los dispositivos que más han ganado terreno en los últimos años, porque muchísimas personas han dejado a un lado los relojes convencionales y se han pasado a la versión inteligente. Y no, no hace falta que seas deportista profesional, pues basta con que lleves una vida activa y te preocupes por tu bienestar.

Los smarwatches, también conocidos como pulseras de actividad, miden infinidad de parámetros de salud, como la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la presión arterial, el nivel de estrés o la calidad del descanso nocturno. Y si además practicas deporte, normalmente tienen modos de actividad que van desde las más básicas hasta las menos convencionales. Pero uno de los puntos fuertes de los relojes inteligentes es que te motivan y te ayudan a conseguir tus objetivos a través de sistemas de anillos.

¿Quieres uno en tu vida? Amazon te lo pone muy fácil, porque ya han lanzado su Black Friday anticipado con descuentos en infinidad de productos. Uno de los que está triunfando es el smartwatch HUAWEI Band 9, que arrasa en ventas con más de 3.000 valoraciones y ahora también con un 34% de descuento. ¡Aprovecha y estrena reloj inteligente por menos de 40€!

Huawei Band 9

El smartwatch HUAWEI Band 9 es uno de los últimos lanzamientos de la marca y uno de los mejores dispositivos para tu muñeca. Y hay infinidad de motivos que lo confirman.

Uno de ellos es su pantalla mejorada, que es suficiente para visualizar toda la información de un vistazo. Además, también llega con características mejoradas en la medición de las constantes vitales.

Monitoriza el pulso tanto en reposo como en movimiento, las mediciones de oxígeno son más rápida y estables, y también puede detectar enfermedades cardíacas más graves, como arritmias. Además, te avisa si cualquier parámetro es anormal, incluso mientras estás durmiendo.

Otro aspecto a favor de este smartwatch Huawei son sus 100 modos de entrenamiento con infinidad de actividades diferentes entre las que elegir. También tiene carga rápida, una autonomía de hasta 14 días y podrás conectarlo con tu móvil para recibir notificaciones en la muñeca. ¿Qué más se puede pedir por un precio tan bajo como este?