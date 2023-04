Tus dispositivos siempre cargados con esta batería externa ¡por menos de 20 euros!

New Mall Media

No hay peor sensación que estar en un lugar que no conoces, sin cargador y con tan solo un 1% de batería restante. Llevar una batería externa se ha convertido en algo absolutamente imprescindible para cualquier persona que vaya a pasar tiempo fuera de casa y lejos de enchufes. Por eso, marcas como Addtop se han especializado en lanzar al mercado las mejores baterías externas que puedas imaginar en relación calidad/precio. Baterías como la que protagoniza esta oferta que no te puedes perder.

Y es que, cortesía de Amazon, puedes llevarte una genial Batería Externa Addtop de casi 27000 mAh de capacidad por menos de 20 €. Tiene un descuento del 47% disponible solo por tiempo limitado que la deja a un precio al que es imposible negarse, y mucho menos cuando descubres todas las bondades que posee. Porque esta batería no se limita solo a tener un diseño discreto o una capacidad soberbia. Va mucho más allá. ¿Quieres saber por qué lo decimos? Pues es tan fácil como seguir leyendo.

bateria-01

No hay mejor carta de presentación para la Batería Externa Addtop que sus números. Tiene una capacidad de 26800 mAh ideal para rellenar la batería de tu smartphone hasta 8 veces sin tener que cargarse y, además, cuenta con una potencia de 22,5 W con la que es capaz de cargar más de la mitad de la batería de tu teléfono en tan solo media hora. Podrás usarlo mientras está conectado y notarás que incluso así su porcentaje de carga sigue aumentando hagas lo que hagas con él.

El otro punto importante son sus puertos. Incluye cuatro salidas diferentes de las cuales una es USB 2.0, dos son USB 3.0 y una de ellas es USB-C. Esta última es la más importante, ya que también es el puerto de entrada con el que puedes cargar la batería. ¿Y cuánto tarda en rellenarse? En solo 5 horas, ya está totalmente lista para darte hasta una semana de uso sin problemas.

De hecho, su variedad de puertos le permite cargar hasta 4 dispositivos de forma simultánea y su tamaño es tan reducido que casi no notas que la llevas, ¡pesa poco más de 300 gramos! Además, cuenta con sistemas de protección para evitar picos de tensión y cortocircuitos, por no hablar de la pequeña pantalla en la que te indica en todo momento su carga restante.

No se le puede pedir más, y mucho menos con ese tentador precio que tiene de menos de 20 € gracias a esta oferta especial. ¿Le vas a decir que no?

