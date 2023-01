Cocina saludable al mejor precio: ¡llévate esta freidora de aire con un 26% de descuento!

Las freidoras de aire han llegado para revolucionar por completo el mundo de la cocina y, en especial, la alimentación más saludable. También conocidas como air afryer, este pequeño electrodoméstico es tan versátil que permite preparar cualquier alimento con una ingesta calórica muy baja. Su característica más destacada es que ya no necesitas utilizar aceite para freír patatas, un filete o un pollo y conseguir ese aspecto dorado y crujiente.

El funcionamiento de estos dispositivos es muy similar al de un horno, ya que utilizan aire caliente para cocer o freír los alimentos. Circula de manera constante por todo el dispositivo y permite convertir un plato muy calórico en uno mucho más saludable y apetecible.

Si todavía no has probado una freidora de aire ni has comprobado de primera mano sus beneficios, no puedes dejar pasar esta magnífica oportunidad. Ahora, la air fryer Ninja Foodi MAX puede ser tuya con un 26% de descuento en Amazon. Cumple con ese própósito de Año Nuevo de comer más sano, ¡y encima ahórrate hasta 80€!

La Ninja Foodi MAX, además de ser una freidora de aire de alta calidad, también es una parrilla. Ofrece hasta seis funciones de cocción diferentes y apunta a convertirse en ese dispositivo 'todoterreno' que te acompaña en tus mejores elaboraciones. La puedes utilizar como parrilla, freidora de aire, para asar, recalentar, hornear y deshidratar. Además, se acabó eso de tener que darle la vuelta a los alimentos. Ahora, la tecnología de aire ciclónico asegura un aspecto crujiente por ambas partes.

Destaca por sus numerosas funciones, como la capacidad de seleccionar el punto de cocción que prefieres. Solo tienes que elegir, en el caso de la carne, si quieres que esté poco hecha, muy hecha o al punto. ¡El sistema Smart Cook hará el resto! La sonda digital de cocción que incluye se encarga de monitorizar la temperatura de los alimentos y una alerta sonora te avisará cuando estén listos para consumir.

La freidora de aire te permitirá preparar cualquier elaboración sin ningún tipo de remordimiento. Está diseñada para que puedas cocinar con hasta un 75% menos de grasa, ideal para consumir de manera más frecuente esos platos muy ricos en calorías.

Es perfecto también para asar, hornear cualquier elaboración, ya sea dulce o salada, recalentar los restos del día anterior para que parezcan recién hechos y deshidratar. Sean cuales sean tus necesidades culinarias, ¡la Ninja Foodi MAX conseguirá resolverlas!

