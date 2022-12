Zapatos Martinelli: el mejor regalo para las fiestas de estas Navidades

New Mall Media

La Navidad es escuchar Villancicos rodeados de la familia, es brindar con champagne por el nuevo año y bailar toda la noche con los amigos que no veíais desde hacía mucho tiempo… Pero sobre todo la Navidad es el momento dar y recibir regalos que automáticamente nos llenen de ilusión.

Por eso una de las principales actividades a estas alturas del año que todos tenemos en común es la búsqueda del regalo perfecto. Una misión sin duda complicada, pero no imposible. Lo más sencillo es apostar por regalos típicos como la clásica bufanda, el perfume, un gorro de lana o el cinturón que va con todos los looks. Pero no nos engañemos, muchos de esos regalos se van a quedar "cogiendo polvo" en el armario, y si alguna vez salen a la luz es el día será para visitar a la persona que nos lo ha regalado si tenemos la suerte de encontrarlo.

Así que si deseas regalar algo diferente estas Navidades y que de verdad tu pareja, marido, amigo, hermano, padre... se ilusione y lo convierta en uno de sus regalos estrella, Martinelli ha seleccionado sus modelos de zapatos estrella para estas Navidades. Diseños que por su elegancia son perfectos para acompañarte a las cenas, comidas y fiestas de Fin de Año; y que por su comodidad son perfectos para llevar el resto del año en las reuniones de trabajo del día a día.

Si este año quieres sorprender a un familiar por Navidad, no hay nada mejor que regalarle unos zapatos para hombre de Martinelli. Te enseñamos los modelos que más triunfan y los más buscados de su web.

WALD MT-BLACK

Este blucher tiene un diseño muy creativo. Mezcla detalles como los cordones elásticos o los adornos en forma de picados laterales que le aportan elegancia. Un modelo que combinará con tus mejores trajes o tus looks casuals.

EMPI MT-MARRON

¿Sabías qué? Existe una historia que señala que fueron los monjes los primeros que, en el siglo XV, fabricaron un zapato de características similares al que hoy llamamos Monk-Strap, y de ahí su nombre. El zapato de hebilla puede contar con una o dos de éstas, considerándose más fino y elegante el de doble cierre. Sin embargo, más allá de su diseño exterior, el principal valor del modelo Empire es su comodidad, gracias a su planta interior de 6mm de grosor y a su suela flexible.

EMPI MT-CUERO

Este zapato tiene una gran cantidad de detalles que lo hacen especial. El festoneado o "adornos" que presenta en la punta y en los laterales del zapato, hacen que se distinga del resto. Además, es un diseño muy cómodo y flexible. Sin duda, es una apuesta de éxito.

SEAN MT-COGNAC

Este botín se caracteriza por sus líneas básicas y su estilo de montaña. Un modelo básico que no puede faltar en tu armario para combinar sin problemas en tus planes improvisados de este invierno. Su suela gruesa hace de aislante del frío, además es muy ligera y flexible.

WALD MT-CAFE

Este blucher con cordones está lleno de detalles. Tiene relieve lateral y suela gruesa bicolor que le aporta comodidad. Un modelo ideal para los días largos en la oficina y para salir después del trabajo a tomar algo con los compañeros. Además, se caracterizan por su buena relación calidad-precio.

NEWP MT-CAFE

Este modelo de deportivo fabricado en piel consigue una imagen muy artesanal y especial. Además, este modelo tiene un trabajo de picados o adornos que consiguen que destaque. Un equilibrio perfecto entre el mundo casual y el de vestir, por lo tanto, es muy versátil y lo podrás llevar puesto en cualquier ocasión.

Por otro lado, si tienes que regalarle a una mujer, le encantará cualquiera de estos zapatos de mujer de la colección de Martinelli. ¿Cuál es tu favorito?

HERM MT-BLACK

Este mocasín se caracteriza por tener en la parte frontal una horma redonda con volumen. Su suela es gruesa y dentada, aunque muy ligera. Destaca el adorno de cremallera dorada en la parte frontal, que le aporta un toque elegante a la par que moderno.

THEL 1489-3366P1 MT-BLACK

Este zapato de corte clásico es muy cómodo y confortable. Lleva planta de gel y suela flexible. Probablemente el modelo Thelma sea el salón más confortable del mundo. Además, un zapato de estas características es un básico que no puede faltar en tu armario, por su color en negro, su forma y lo mucho que combina con cualquier prenda de vestir.

THEL 1489-3498P MT-NUDE

Martinelli define a este zapato para mujer THELMA como un salón con carácter. Es elegante y sencillo a la par que rompedor. Destacan sus aberturas y sus cordones por lo originales que son. Además, al igual que el modelo anterior, resulta muy cómodo gracias a su planta de gel y suela flexible.

RECO MT-OFF WHITE(1)

Este zapato deportivo para mujer tiene grandes volúmenes en la suela de color blanco. Su estilo llama la atención por lo urbano, elegante y versátil que resulta. Además, su mezcla de colores combina a la perfección con cualquier estilo, ya sea más casual y deportivo o más elegante y formal.

ZINN 1603-4506Z MT-BLACK(1)

Este botín destaca por llevar adorno de tres hebillas en la parte lateral. Lleva un tacón ancho de altura media, suela antideslizante y planta de gel. Comodidad y versatilidad definen a este diseño tan rompedor como esencial en cualquier armario.

POMP MT-PLATA

Este botín es tendencia y no es para menos. Está inspirado en un estilo cowboy, ya que incluye una punta muy firme y elásticos laterales. El color metalizado hará que saques tu lado más atrevido. Y, lo mejor de todo, es que tiene la mejor relación calidad-precio gracias a Martinelli.

FONT 1490-A379D MT-TOPO

Nuestra última propuesta para que regales esta Navidad, es esta bota alta con adorno de cadena en la punta y cierre de cremallera. Un diseño que no dejará indiferente a nadie: su estampado de serpiente marca la diferencia y la altura de su tacón aumenta su comodidad.

