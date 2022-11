Limpia tu casa con los mejores robots aspiradores disponibles en Amazon

New Mall Media

Para que limpiar la casa no sea una odisea, es muy importante contar con electrodomésticos que nos faciliten el trabajo y que sean de calidad. Esto permite no dedicarle demasiado tiempo, y poder hacer otras cosas. Nada mejor para ello que contar con un robot aspirador que vaya eliminando la suciedad, como pueden ser las motas de polvo, los pelos, las miguitas de comida… Estas barren o aspiran automáticamente todos los rincones de tu hogar, para que tu no tengas que realizar esta tarea en profundidad.

Los robots aspiradores se están ganando desde hace tiempo una buena fama, y no es para menos, ya que te permiten estar más liberado de las tareas del hogar. Son muy sencillas de usar, ya que solo deben están cargados y ellos que preocuparan del resto. Y en muchas ocasiones cuentan con un mayor depósito para acumular las partículas y tener que vaciarlo cada más tiempo.

Hemos escogido las mejores opciones de Amazon en relación calidad y precio, para que puedas mantener tu casa impoluta, ya que llegarán a las zonas más inaccesibles. Ya no querrás rehuir de tus obligaciones gracias a ellas, ¡hazte ya con el tuyo!

Robot aspirador y friegasuelos Conga 8090 Ultra T de Cecotec

Si estás buscando un electrodoméstico que haga todo por ti, entonces no dejes escapar esta oportunidad de Cecotec. Se trata de un robot 4 en 1, que barre, aspira, pasa la mopa y friega toda la superficie que recorre. Dispone de 3 niveles de fregado inteligente, el alto, medio y bajo, para que escojas el que más necesites en cada momento.

Viene incluido un cepillo Jalisco que permitirá aspirar hasta la suciedad más difícil, y el BestFriend Care, que su uso está indicado especialmente para las mascotas.

Por otro lado, el Twerking Tank permite adaptar la frecuencia de fregado según las características de la habitación. En relación a esto, cuenta con una navegación inteligente con sensor láser para visualizar las estancias del hogar y planificar una ruta precisa y ordenada.

Asimismo, el mapa interactivo puede guardar hasta 5 mapas y delimita las zonas restringidas, podrás marcar el área que debe limpiar en profundidad o establecer un recorrido concreto.

Cuenta con mapa virtual, que visualiza el mapa de tu casa desde la aplicación para el dispositivo móvil, y con la App Control podrás conocer la potencia, el fregado o el historial.

Gracias al Room Plan 3.0 será capaz de gestionar la limpieza por habitaciones y tipo de suelo. También puedes conocer los programas con los que cuenta, que son los siguientes DOS PUNTOS 10 Programas: Área inteligente, Área restringida, Limpieza puntual, Twice, Auto, Manual, Bordes, Scrubbing, Espiral y Vuelta a casa.

Y no solo eso, este articulo destaca por incorporar una tecnología VirtualVoice que permite conectarlo con los asistentes de Alexa y Google Assistant. También dispone de la tecnología Total Surface 3.0 que hace que la batería tenga más tiempo de vida útil hasta recargarla.

Tiene unas dimensiones de 35 cm x 35 cm x 9,4 cm y pesa 4.1 kg. Su batería dura hasta 100 minutos de uso continuo. Este modelo es de color negro y es el Conga 8090 Ultra T, pero podrás escoger entre el Conga 7090 IA, Conga 8090 Ultra con o sin base, Conga 9090 IA con o sin base, Conga 9090 AI y Conga Home 1000.

Robot aspirador IRobot Roomba 692

Este aspirador te sugiere programas de limpieza adaptados a tus necesidades y tus hábitos. También te ofrecerá en momentos puntuales del año, como el otoño, una limpieza para el pelo de tu mascota. De esta forma, es mucho más eficaz a la hora de acabar con la suciedad, el polvo o las migas de pan.

Tiene un sistema de limpieza en tres fases y dos cepillos que se adaptan a distintas superficies.

Dispone de un conjunto de sensores avanzados para desplazarse por debajo y alrededor de los muebles, y a lo largo de bordes y paredes. También cuenta con detección de desnivel para evitar que pueda caerse por escaleras. Se puede usar la app iRobot Home o el asistente de voz de Google o de Alexa para ordenarle cuándo y dónde limpiar.

Este modelo es el Roomba 692, pero podrás escoger entre el Roomba Combo 2 en 1, Roomba Combo 2 en 1, Roomba Como 2 en 1 con el kit de accesorios, o el Roomba Combo 2 en 1 con mopas.

Tiene unas medidas de 34 cm x34 cm x 9.5 cm y pesa 3,54 kg. La composición de las celdas de la batería son de litio ion y no emite casi ruido, ya que no supera los 65 dB.

Robot aspirador irobot Roomba e6192

Este incluye unos sensores para adaptarse al hogar y limpiarlo de forma eficiente. Tiene una potencia de limpieza en 3 fases y utiliza dos cepillos de goma señores, así como una aspiración de alta potencia 5 veces superior.

Cuenta con sensores Dirt Detect que alertan al electrodoméstico sobre las zonas más sucias. Asimismo, sugiere programas según las necesidades, pero podrás controlarlo con la app irobot Home o a través del asistente de voz de Google o Alexa.

Tiene unas medidas de 25.4 cm x 25.4 cm x 9.3 cm y pesa tan solo 3,28 kg. Tiene una potencia de 26 W y una batería de litio ion.

Este modelo es el Roomba e6, pero podrás escoger entre el Roomba e5 con o sin filtros, el Roomba e6 con cepillos o con filtros.

