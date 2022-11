Las mejores neveras portátiles eléctricas para ahorrar espacio

Cuando piensas en una nevera, automáticamente lo relacionas con la posibilidad de mantener bebidas y alimentos frescos y fríos. Sin embargo, un electrodoméstico como una nevera eléctrica y portátil pequeña tiene una particularidad especial. Está pensada no sólo para que puedas tener en tu habitación unas latas de refresco dentro de ella, sino para que, por ejemplo, tus cosméticos no se arruinen y duren muchísimo más tiempo. Sus medidas, que generalmente no superan los 35 cm de alto, te permitirán colocarla sobre la mesa de la habitación o incluso tenerla sobre el mueble del baño.

La nevera portátil pequeña eléctrica es muy silenciosa, ya que su motor prácticamente no hace ruido. Es absolutamente transportable, y como puedes enchufarla a una entrada de 12 V, también podrás tener una de ellas en la furgoneta o caravana. Además, no sólo enfriará tus cosméticos o alimentos, sino que, algunos de los modelos que te presentaremos hoy, también tienen la función de poder calentar hasta los 60º C. Sin duda, es un producto diferente y en el que podrás conservar tus cosméticos o tus alimentos por mucho más tiempo. No pierdas la oportunidad y elige hoy una de las cinco opciones que te mostraremos a continuación.

Flamingueo

Con un diseño retro y compacto, esta nevera portátil de Flamingo es perfecta para poder llevarla a cualquier lugar o incluso tenerla en el baño. También dispone de una puerta magnética y una balda removible. El frigorífico tiene una medida de 25 x 19 x 27,5 cm, una capacidad de 4 litros y te permitirá almacenar desde cosméticos hasta alimentos y bebidas pequeñas. Una de las grandes funcionalidades de esta nevera portátil eléctrica es que no solo trabajo con temperaturas frías, sino que también puede llegar hasta los 50ºC en caliente. Esta es una gran ventaja ya que podrás mantener caliente tu comida mientras trabajas. Además, podrás conectar la nevera tanto con un enchufe 220V o a través de una conexión de 12V.

Klarstein Happy Hour

Esta nevera portátil de Klarstein es ideal no sólo para poder tener en casa, sino también para llevarla en una caravana o incluso en el coche. Proporciona una temperatura de entre 5º y 15º para que puedas mantener tus bebidas frescas todo el tiempo. Cuenta con una capacidad de 33 litros y en ella podrás almacenar desde bebidas hasta cosméticos. Si bien la mayoría de las neveras son muy molestas debido al ruido del motor, este modelo de Karstein está equipado con un motor silencioso para que prácticamente no notes que está encendida. Cuenta con una luz LED que se enciende apenas abras la puerta y te permitirá seleccionar cómodamente el alimento o el cosmético que necesites. Por otro lado, su diseño es sobrio, práctico y combina con cualquier habitación de la casa.

Enventor

Esta nevera portátil de Enventor es una de las grandes opciones del mercado. Principalmente, porque con una capacidad de 10 litros y unas medidas de 32 x 34 x 24 cm, prácticamente no ocupa lugar y es muy fácil de acomodar en cualquier rincón. Respecto a su uso, podrás almacenar en él hasta 15 latas de 330 ml. Dispone de estantes incorporados, tabiques extraíbles y un asa de transporte portátil para que sea fácil de mover. Incluye una tecnología de reducción de ruido que te permitirá tenerla encendida al lado tuyo y prácticamente no notar su funcionamiento. Está fabricada en material ABS que es respetuoso con el medio ambiente y duradero. Su puerta es de vidrio templado resistente a los arañazos y muy fácil de limpiar. Gracias a sus múltiples puertos de escape de aire, la disipación de calor es más rápida. Trabaja con un sistema de refrigeración en verano y un aislamiento en invierno con el objetivo de poder mantener el alimento durante el mayor tiempo posible.

Flamingueo

Esta pequeña nevera de 10 litros es la solución ideal para conservar tu maquillaje de la mejor manera y durante mucho más tiempo. Con un diseño retro y compacto, se adapta perfectamente a cualquier espacio y será un acompañante justo para ti. Cuenta con un asa superior para que puedas trasladarla de un lugar a otro cómodamente. Dispone de una puerta con cierre manual y dos baldas extraíbles. Con una medida de 34 x 24 x 28,5 cm podrás almacenar en ella no solo tus productos de cosmética, sino también hasta 10 bebidas de diferentes tamaños. Gracias a su motor ultra silencioso, su nivel de ruido no llega a los 28dB por lo que podrás ubicarla en cualquier rincón de la casa sin prácticamente notar su presencia.

AstroAI

Esta gran apuesta de AstroAI se convertirá en tu aliada perfecta a la hora de almacenar cosméticos o bebidas de una forma cómoda y rápida. Por un lado, podrá conservar tus alimentos a una temperatura hasta 22ºC por debajo del ambiente y, además, calentar hasta los 60ºC. Dispone de una capacidad de 6 litros de almacenamiento con unas medidas de 19,48 cm x 26,49cm x 28,70cm. Incluye dos enchufes para que puedas conectar la nevera tanto a 220V en la pared como así también 12V para el coche. Ten en cuenta que la conexión a 12V se puede realizar por un corto período de tiempo.

