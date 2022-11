Aporta color a tu maquillaje con los mejores labiales rojos duraderos en formato líquido

Hay muchas personas que adoran maquillarse, algunas porque disfrutan del proceso y de la creatividad que les permite explotar, otras porque tapan las imperfecciones... Sea por lo que sea, cada vez más personas quieren adentrarse en el mundo beauty, sin embargo, al principio es bastante complicado ya que existen miles de técnicas y de productos.

Los básicos que no pueden faltar en tu set son la base, la máscara de pestañas, el colorete, las paletas de sombra de ojos, un rotulador o lápiz para las cejas, los polvos para sellar, el corrector, un buen pintalabios, el highlight o iluminador, el bronceador y el contouring.

Para lograr un buen makeup o maquillaje, es necesario tener productos que sean de marcas fiables que hayan pasado los controles de calidad pertinentes. Por otro lado, hay que asegurarse del buen estado de estos, es decir, que no hayan caducado. Los artículos tienen el icono de un bote y un número acompañado de una "m", que indica los meses de vida útil de dicho producto. Una vez vencido ese plazo, es necesario deshacerse de ese y comprar un repuesto, ya que puede provocar la aparición de granos o de reacciones alérgicas.

Es fundamental una buena preparación de la piel, que consiste en eliminar la suciedad y células muertas del rostro con un gel limpiador, aplicar crema hidratante y protección solar. Estos dos últimos productos son imprescindibles en todo tipo de pieles: en las secas para aportar la hidratación, mientras que en las grasas o mixtas ayudará a regular la producción de sebo y aguantarán mucho más tiempo tus creaciones. La crema solar, por su parte, ayudará a evitar la aparición de manchas provocadas por los rayos UV, así como las arrugas.

Además, también es importante que señalemos que la base y el resto de artículos no causan la aparición de comedones o espinillas. La causa de esto es el no desmaquillarse antes de dormir, ya que las bacterias proliferan con mayor facilidad.

Una vez resultas todas las posibles dudas, te traemos los mejores labiales rojos en formato líquido y de larga duración de Amazon, para que las más atrevidas lo pongan a prueba.

Labial Maybelline

Estos labiales son líquidos con un acabado mate aterciopelado. Cada uno de los botes tiene 5 ml y una gran pigmentación, convirtiéndose así en una de las mejores opciones si buscas un color intenso y vibrante.

Se trata de una de las joyas en cuanto a duración se refiere. Podrás comer, beber y besarte con quien quieras que se mantendrá completamente fijo en tus labios durante 16 horas. Al ser tan permanente, para retirarlo necesitarás aplicar en un algodón un desmaquillante bifásico o de base aceitosa.

Tiene un aplicador en forma de flecha que permite un trazado preciso para un resultado inigualable. Ha sido testado dermatológicamente para evitar posibles reacciones alérgicas y no tiene un olor desagradable como muchos otros del mercado.

Se trata del Tono 20 Pioneer, aunque también está disponible en otros 20, para que puedas elegir el que más te guste o el que mejor combine con tu look. Encontrarás tonos más claritos o más oscuros, algunos incluso pueden llegar a ser marrones, ideales para pieles cálidas.

Si hablamos de Maybelline, hablamos de calidad, ya que es una de las marcas con más prestigio y reconocimiento. Una de las más famosas de todo el mundo que se ha hecho un hueco en los sets de muchas personas.

Labial NYX

Nyx es de las mejores marcas del mercado, ya que se trata de una que tiene una gran calidad pero con unos precios asequibles. Sus productos podrían sustituir a muchos de los de alta gama. Y es que su catálogo no pasa desapercibido, sus máscaras de pestañas, labiales, sombras, bases... Todos ellos son veganos y libres de crueldad animal, porque está demostrado que se puede tener cosméticos de alta gama sin que implique el sufrimiento de los animales. Además, están libres de parabenos, ya que pueden ser perjudiciales para la salud.

Este labial deja un delicado acabado mate con una sensación sedosa y ligera gracias a su cremosísima textura. Este es el tono 28 Untamable y es de muy larga duración. Gracias a su fórmula, sentirás como si no llevases nada, ya que es muy cómodo, ligero y no se cuartea, a diferencia de muchos otros. Además, está hecho mantener la humedad propia de los labios, y no les perjudica.

No transfiere y es muy cómodo de llevar, no es nada pesado y podrás aguantar gran cantidad de horas con él puesto sin que te incomode. Está dermatológicamente testado y podrás elegir entre 17 tonos distintos, desde los más rosados hasta los amarronados.

Labial KRASH

Krash Cosmetics se corona como una de las mejores marcas del mercado, no solo por la calidad y el precio de sus productos, también por ser muy inclusiva ya que trata de incluir el maquillaje sin género. Además, es completamente vegana y libre de crueldad animal.

Este labial líquido rojo deja un acabado aterciopelado que aumentará exponencialmente el nivel de tu look. Es ideal si quieres aportar un extra de color a tu maquillaje. No es pesado, se siente como si no llevases nada y es súper cómodo además de pigmentado, por lo que solo necesitarás una única pasada. No necesitarás retocarlo con el paso de las horas, ya que aguantará en perfecto estado.

Su packaging es muy elegante y pequeño, perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar sin que ocupe un gran espacio en tu bolso y puedas pintártelos en cualquier momento.

Este es el tono Nasty Girl, pero podrás escoger entre una gran variedad de colores: rosas, azules, morados, rojos, amarillo, marrones, verde, nudes... ¡Ponlos a prueba!

Sigue los temas que te interesan