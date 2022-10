¿Merece la pena el radiador eléctrico de bajo consumo Ready Warm de Cecotec?: Te lo contamos

Como dijo una vez Jon Nieve, "se acerca el invierno". Aunque este año el verano se está alargando mucho más de la cuenta, los termómetros pronto empezarán a caer en picado y nos obligarán a elevar la calefacción. Y sí, también a elevar lo que pagamos en las facturas de la luz.

Hace falta estar preparados, y Cecotec sabe mucho de eso. La compañía española tiene en su catálogo algunos de los radiadores eléctricos de bajo consumo mejor valorados del mercado. De hecho, Amazon nos ha enviado el Radiador Ready Warm de Cecotec para que podamos descubrir sus bondades de primera mano.

¿Está a la altura el radiador más vendido de Amazon? ¿Cumple con esa valoración de 4 sobre 5? Lo hemos estado probando, y hemos descubierto que es lo que necesitábamos para este invierno.

Radiador Ready Warm de Cecotec, ¿el mejor aliado contra el invierno?

Radiador Ready Warm de Cecotec

Vamos por partes. Lo primero que te encuentras al abrir la caja es el panel del radiador, junto con el mando, las patas y su soporte. Dado que queríamos ver cómo caldea diferentes habitaciones de casa, tardamos poco en colocarle las patas inferiores (aunque también está pensado para colgarlo en la pared) y enchufarlo. Aquí llegó nuestra primera sorpresa.

Al enchufarlo y ponerle una temperatura de unos 25 grados, caldeó la primera habitación en una hora aproximadamente. Era el salón, con casi 30 metros cuadrados de superficie, ¡y lo había calentado muy rápido! Empezó con buen pie, puesto que hablamos de un radiado que, aunque sea de bajo consumo, tiene una potencia de 1.800 W, y eso es un gasto considerable. Cuanto antes caliente, menos hay que pagar luego en la factura de la luz.

Aunque se vea grande, lo cierto es que es bastante fino, así que puede entrar prácticamente en cualquier parte de casa y no llamar la atención. De hecho, no hace ruido alguno mientras está en marcha. Te enteras de que está ahí porque sabes que es el que se encarga de que en la habitación no haga frío porque, si no, ni siquiera te darías cuenta.

La botonera frontal y el mando a distancia parecen intuitivos, aunque, cuando toca programar el radiador, no lo es tanto. Tuvimos que echar un vistazo al manual y seguirlo con bastante detenimiento para entender bien cómo hacerlo todo. Eso sí, una vez superado este bache, ya todo fluye. El Radiador Ready Warm de Cecotec se vuelve algo enormemente fácil de manejar y resulta sorprendentemente versátil.

De hecho, hemos hablado de calentar de forma normal, pero tiene 3 modos (día, noche y neverfrost) que se alternan con suma facilidad y van genial si, por ejemplo, quieres que esté en marcha mientras duermes, pero no quieres ver ni una luz, o no agobiarte con el calor. Cabe decir, eso sí, que preferimos programarlo nosotros manualmente. Teniendo para escoger tramos horarios y días de la semana, está genial eso de volver a casa y notar que está calentita porque el radiador ha hecho su trabajo mientras estabas fuera.

Conclusión final: una compra inteligente

temperatura radiado de Cecotec

Es un aliado ideal para el invierno. No hace ruido, apenas tarda en calentar cualquier habitación y se deja programar como quieras y cuando quieras.

Su precio suele rondar los 185€, pero ahora está rebajado por tiempo limitado, así que es una buena oportunidad para lanzarse a por él. Nosotros, tras ponerlo a prueba durante semanas, hemos quedado más que satisfechos y no dudamos en recomendarlo. Tiene algunos defectos, por supuesto, pero sus virtudes lo compensan con creces.

