Ponemos a prueba esta freidora sin aceite de COSORI: la más vendida en Amazon

Desde hace un tiempo, vengo escuchando hablar más y más sobre las freidoras sin aceite. Estos pequeños electrodomésticos, a medio camino entre los robots de cocina y las freidoras de toda la vida, prometen una cocina más sencilla y también más saludable. Llaman la atención con eso, y también con eso que dicen de que solo necesitan una cucharadita de aceite para elaborar cualquier plato. ¡Hasta patatas fritas!

Con la firme intención de ver cuánto de verdad hay en todo eso, he decidido meter el tenedor en este mundillo con la Freidora sin Aceite Cosori. Amazon, muy segura de sus bondades, nos mandó la que es ahora mismo su freidora más vendida para ponerla a prueba. ¿Realmente es tan buena como parece? ¿Es la prueba de que las freidoras sin aceite son el siguiente paso en la cocina? Llevo un tiempo probándola y, por si no era suficiente con sus 4,5 de 5 estrellas en Amazon, puedo adelantar que sí.

Freidora sin Aceite Cosori: un buen paso hacia una cocina más sana

Freidora sin Aceite Cosori

Hay varias cosas muy importantes cuando compras un aparato para cocinar. Entre ellas la capacidad, sobre todo en casa, ya que somos varios para comer. Este modelo de Cosori cuenta con una capacidad de 5,5 litros. ¿En qué se traduce eso? Pues, hasta ahora, en que puedes preparar platos para 4 personas y hasta tener sobras para otro día. Viene de perlas si quieres hacer algo para toda la familia, o preparar para toda la semana.

Por supuesto, la prueba de fuego era hacer una buena fuente alitas de pollo. Solo una gota de aceite, y a probar. El manejo es bastante sencillo, ya que solo tienes que configurar la temperatura y el tiempo que quieres que esté trabajando. Sin embargo, parece que en Cosori tienen muy claro para qué se usan las freidoras, por eso uno de los 11 programas que tiene está pensado única y exclusivamente para hacer pollo. Huelga decir que es con el que lo estrené, ¡y quedaron perfectas!

Diferentes en sabor, sí, pero realmente buenas. En unos minutos estaban listas, crujientes y sin tener que preocuparme por el aceite, el humo, las manchas y los olores. Quizá este sea uno de los mejores aspectos de este electrodoméstico: no tienes que preocuparte porque la casa huela a fritanga. Además, elabora la comida muy rápido al mover el aire caliente en su interior. En casa, que solemos tener poco tiempo para pararnos con los fogones y limpiar, sin duda es lo que necesitábamos, sobre todo porque, cuando estamos llegando del trabajo, podemos programarla para que se vaya precalentando desde el teléfono. ¡Parece el futuro!

Comoda freidora sin aceite COSORI

Tras la prueba de fuego, en casa hemos experimentado de todo usando el recetario que trae. Todo está muy bien explicado para que no te pierdas en ningún momento. Lo mejor de todo es que, después de usarla, basta con meter la cestilla interior en el lavavajillas o bajo el grifo. Se puede limpiar con mucha facilidad para que no esté todo el tiempo pringosa y con olores.

Sí que hemos visto que tiene algunos problemillas cuando llevas tiempo usándola. Por ejemplo, hay algunos platos que quedan mejor si cambias un poco las temperaturas y tiempos con respecto a lo que dice el recetario, y estaría bien poder ver cómo avanza la preparación con algún cristal frontal. También, alguna apertura lateral o complemento para sacar algunos alimentos vendría bien. Hay que tener cuidado con la cestilla, porque quema cuando termina de cocinar.

Por lo demás, creo que no podíamos haber hecho mejor compra. Esta freidora de aire de Cosori me llamó la atención por su precio y por esta nueva moda que está surgiendo, pero al final me ha enamorado por lo fácil que me lo pone a la hora de cocinar. ¡Ya es una más de la familia!

Sigue los temas que te interesan