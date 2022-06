Disfruta del mejor café cada mañana con esta cafetera Solac ¡Ahora con un 20% de descuento!

New Mall Media

Ha empezado el buen tiempo, y esto nos recuerda que las vacaciones de verano están ya a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para muchos, todavía quedan largas jornadas de oficina y muchas horas de trabajo por delante hasta alcanzar las deseadas tardes de playa y sol.

El café es un gran aliado para esas mañanas en las que parece que cuesta arrancar. Y es que, la cafeína, en su justa medida, aporta el toque de vitalidad necesario para arrancar los días previos a las esperadas vacaciones de verano. Si eres un amante del café y te gusta disfrutarlo en tu casa cada mañana, esta oferta de Amazon es para ti.

Ahora, puedes encontrar la cafetera de goteo de Solac Coffe4You con un descuento del 20% solo a través de la web de Amazon. Así, tomar el mejor café cada mañana solo te costará 31,90 € euros, en lugar de los 39,99 € que costaba habitualmente.

Se trata de una oferta por tiempo limitado que ofrece la web de Amazon estos días, así, si quieres hacerte con una Coffe4You de Solac al mejor precio, tendrás que darte prisa. Te contamos todas las características para que decidas si esta cafetera de goteo es o no para ti.

Cafetera de goteo Solac

Una de las grandes ventajas de esta modelo de cafetera de goteo de Solac, es que puedes preparar el café una sola vez, y despreocuparte para el resto de veces que quieras tomar. Gracias a su capacidad de 1,25 litros, puedes preparar hasta 12 tazas de café. Además, su sistema antigoteo te ayudará a que no derrames ni una gota.

Sus filtros son permanentes y extraíbles, de manera que no tendrás que cambiarlo cada vez que tomes un café. Además, los puedes lavar fácilmente bajo el grifo. Si un café te sabe a poco y quieres tomarte otro (aunque no es saludable abusar), no necesitarás volverlo a calentar de nuevo. La placa calefactora de este modelo de cafetera hace que se mantenga caliente por 40 minutos.

La cafetera de goteo Solac Coffe4You se apaga automáticamente después de los 40 minutos, así evitarás que pueda quemarse por un descuido.



Vuelva a disfrutar del mejor café en una máquina de goteo gracias a esta oferta de 20% de descuento solo en Amazon. Recuerda que solo dura unos días, así que, no dejes que se te escape.

