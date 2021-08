Los 5 mejores molinillos de café de 2021: crearás cafés como un auténtico profesional

Los molinillos son uno de los must que deben tener los amantes del mejor café. El aroma y el sabor del grano recién molido es inigualable y por eso los más expertos lo usan casi a diario. La principal ventaja de moler el café justo antes de consumirlo es que no da tiempo a que este se oxide, por lo que su sabor es más intenso en comparación con el café molido que ya está empaquetado. Además de estar mucho más ricos, los granos recién molidos también son mucho más saludables, ya que no necesitan conservantes adicionales y otros añadidos que se suelen utilizar para que el café no pierda el sabor ni el aroma una vez que está empaquetado.

En otras de nuestras publicaciones también recomendamos cafeteras italianas que triunfaron entre los usuarios y que, junto con los molinillos de café que hemos seleccionado a continuación, podrás preparar tazas de café deliciosas para toda la familia.

Entre los artilugios que hemos seleccionado encontrarás molinillos de café manuales y eléctricos. Descubre nuestras recomendaciones y quédate con aquel que más te guste.

1. Molinillo de café KYG

Disfruta de una increíble potencia de 300W y su estructura de acero inoxidable para hacer del molido de café una tarea rápida y cómoda. Sus cuchillas conseguirán un grano fino y un aroma y sabor increíbles. Cuenta con un depósito de 80 gramos y una tapa transparente que funciona solamente cuando está bien cerrada; de esta manera, los más pequeños de la casa estarán siempre protegidos. En 45 segundos tendrás los granos de café listos para comenzar el día de la mejor manera.

2. Molinillo de café eléctrico de Bosch

Otro de los molinillos de café eléctricos mejor valorados que puedes encontrar en Amazon es este de Bosch. Al igual que el anterior, este también cuenta con cuchillas de acero inoxidable para ofrecer un molido fino y preciso. Tiene una capacidad de 75 gramos, por lo que podrás preparar hasta 10 tazas de café en una sola tanda. Su diseño es compacto y seguro para que lo puedas utilizar con total comodidad.

3. Molinillo manual de cerámica

Si eres más tradicional, te recomendamos este molinillo de café manual hecho de cerámica que ha conquistado a cientos de usuarios. Dispone de un mecanismo y almacenamiento mejorados para garantizar un resultado más uniforme y estable. Su diseño japonés es de gran calidad y, una tanda de molido puede valer para prácticamente 4 tazas. Una vez que esté el grano molido puedes fijar el cierre con un tornillo de bloqueo.

4. Molinillo Aigostar

El molinillo eléctrico de Aigostar es el mejor valorado de esta categoría. Cuenta con una potencia de 150W y cuchillas de acero inoxidable que conseguirán moler los granos de café en tan solo 20 segundos. Ocupará muy poco espacio en tu cocina, ya que tiene una capacidad de 60 gramos. Con la compra de este producto viene incluido un cepillo para deshacerte de los restos de café.

5. Molinillos con sistema de molienda

Si estás buscando un resultado más profesional te recomendamos este molinillo con un sistema especial de molienda. Consta de dos superficies giratorias y una tecnología de fabricación duradera, estable y profesional. En cuanto su capacidad, puede contener 250 gramos, lo que equivale a 14 tazas de café. También ofrece la opción de elegir entre 18 ajustes de molido.

