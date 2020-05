Las mejores cafeteras del 2020 para los amantes del café

Para todos aquellos que madrugan y a veces no descansan lo suficiente, el café es una gran vía de escape. Despertar y encender la cafetera para empezar el día con algo más de energía es una práctica de lo más habitual. De hecho, seguro que has oído a más de un amigo o conocido decir que hasta que no toma su café no es persona. Hoy en día existen muchas opciones para prepararlo y para tomarlo, aunque últimamente triunfan los espressos y las cafeteras automáticas. En esta lista te recomendamos algunas de las mejores cafeteras de distintos tipos mejor valoradas del mercado.

También puedes encontrar pinchando aquí un artículo sobre los mejores espumadores de leche para dar un toque gourmet a tus cafés.

De'Longhi Dedica EC685.M

Indicada para aquellos amantes del café que pueden dedicar tiempo a su preparación. Con la cafetera De'Longhi Dedica EC685.M conseguirás unos espressos y capuccinos de una calidad excelente. Funciona con café molido o con monodosis 'Easy Serving Espresso'. Cuenta con el sistema Thermoblock que calienta en 35 segundos, la función Flow Stop que permite controlar la cantidad de café, sistema anti-goteo, capuccinatore con rotación 360º, portafiltro para preparar 1 o 2 tazas a la vez, y dispensador de agua caliente para infusiones o té. Además, teniendo en cuenta todo lo que ofrece, resulta muy estrecha midiendo solo 15 centímetros de ancho.

Bosch TAS 11404 Tassimo Vivy 2

Una compacta cafetera automática que te permitirá hacer tu propio café sin ocupar mucho espacio y en un tiempo reducido. Utilizando cápsulas de papel Tassimo de marcas como Marcilla o L'Or podrás preparar capuccino, latte macchiato, té, chocolate… Con un buen resultado gracias al sistema de Intellibrew, que, al pulsar un solo botón, usa una tecnología de lectura de código de barras que ajusta todos los parámetros a cada tipo de bebida.

Nespresso De'Longhi Pixie EN125S

Otra de las cafeteras más compactas pero que también destaca por su diseño vanguardista y fácil de utilizar. Esta máquina de Nespresso es eficiente energéticamente. Incluye dos botones 'One Touch' con los que elegir la preparación del café entre Espresso o Lungo, que junto con la bandeja anti-goteo plegable, permite al usuario utilizar vasos y tazas de distintos tamaños. También utiliza cápsulas y su bomba de presión de 19 bares permite liberar todo el sabor y los aromas de tus cafés favoritos. Incluye indicadores para mantener el depósito con suficiente agua, apagado automático después de 9 minutos de no uso, que ahorra energía, y sistema de calentamiento rápido.

P hilips Senseo Original XL HD6555/82

Esta máquina de café promete unos resultados de sabor más intenso gracias a la tecnología Senseo Coffe Boost, mediante una distribución más fina y repartida del agua al filtro a través de 45 boquillas de aroma. A su vez, con la tecnología Crema Plus, obtendrás esa capa de crema suave y aterciopelada en cada taza. Resulta más ecológica y respetuosa con el medio ambiente al funcionar con monodosis de papel y no de metal. La cafetera de Philips permite preparar dos cafés en aproximadamente 1 minuto y también cuenta con sistema de auto-apagado.

De'Longhi Magnifica S Ecam 22.110.B

Si buscas tradición y comodidad, esta es tu cafetera. Se trata de un modelo superautomático y compacto que funciona con café en grano o molido, permitiendo disfrutar de la esencia clásica del café. Incluye espumador para preparar los mejores capuccinos y hasta 13 programas ajustables para conseguir la variedad que más te apetezca, como un café largo, medio o corto con aromas suaves o más intensos. Su descalcificador de agua asegura la mejor calidad y una fácil limpieza y mantenimiento.

Jata Cafetera de goteo CA290

Otra opción para los que prefieren evitar las cápsulas y monodosis es la cafetera de goteo. Indicada para preparar cantidades más grandes de café, la cafetera de Jata permite obtener entre 2 y 12 tazas gracias a su gran jarra de cristal con tapa donde el café permanecerá caliente. También se compone de un filtro permanente, soporte de filtro suspendido, sistema anti-goteo y placa calorífica antiadherente. Además, cumple con la normativa de ahorro energético ERP.

bonVIVO Inteca cafetera italiana

El método definitivo para los más nostálgicos es una cafetera italiana. Su sencillo funcionamiento no impide obtener un café con un sabor exquisito, además del aroma que se desprende durante su preparación y lo rápido del proceso. Los más puristas recomiendan elegir café en grano y molerlo justo antes de introducirlo en la cafetera, para conservar todas las propiedades. Esta de bonVIVAR tiene capacidad para hasta 6 tazas y puedes usarla en cocina de inducción. Al estar hecha de acero inoxidable y ser desmontable su limpieza y mantenimiento son muy sencillos.

Molinillo eléctrico

Si eres de los que prefieren moler su propio café, un molinillo eléctrico es útil y rápido para conseguir polvo de café o de otras semillas y granos

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 28/05/2020.