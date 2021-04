Protege y suaviza tu cabello con este acondicionador sin aclarado de Salerm Cosmetics

Es muy habitual encontrarnos con las puntas de nuestro cabello resecas y apagadas. Esto es una clara señal de que no estamos hidratando lo suficiente nuestra melena y que necesitamos cambiar nuestra rutina de cuidado. Para ello se recomienda el uso de productos especiales que garanticen una suavidad e hidratación completa, como el acondicionador sin aclarado y desenredante de la marca Salerm Cosmetics.

Salerm 21 es la solución para todos los cabellos maltratados y deshidratados. Además de resultar superhidratante, sirve como protección térmica para aquellos que suelan utilizar planchas de pelo casi a diario. Su fórmula está basada en proteínas de seda que consiguen darle a vida al cabello desde el primer uso. Lo único que debes hacer es secarlo bien con una toalla después de la ducha y aplicar una pequeña cantidad del producto de medias a puntas. Después, dejar reposar unos pocos minutos y empezar a desenredar; comprobarás cómo te resultará mucho más fácil peinar o cepillar tu pelo. Por esta razón, Salerm 21 es el producto ideal para aquellas personas que tienen el cabello muy largo y susceptible de sufrir enredos.

Salerm 21

El bote de Salerm 21 que te recomendamos es de 200 ml, sin embargo, para que el producto funcione es necesario aplicar una cantidad pequeña, del tamaño de una almendra, por eso podemos decir que resulta muy duradero y tiene una relación calidad-precio excepcional.

Para tener un cabello con aspecto saludable, lo recomendable es cortar las puntas cada dos o tres meses, así conseguirás tenerlo largo y bonito. Mismamente, profesionales de la peluquería utilizan y recomiendan el uso Salerm 21, especialmente durante el verano, que es cuando nuestro cabello está más expuesto a los rayos nocivos del sol, el cloro de las piscinas y la sal del mar.

A continuación, te mostramos varios comentarios de algunos clientes que se han mostrado muy contentos y satisfechos con este producto. Gracias a su calidad, Salerm 21 se ha convertido en un producto de confianza:

“Me encanta, es con el único producto que consigo retrasar el cortarme el pelo alrededor de medio año. Lo deja suave, la punta sellada e hidratada”.

“Buenísima mascarilla. La mejor del mercado. Tengo el pelo bastante encrespado de llevar coleta y es la única que me lo deja suave y liso. Me lo aplico unas horas antes de ducharme y luego enjuago con champú o cuando el pelo está lavado me aplico la cantidad de un guisante y luego seco sin enjuagar”.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 29/04/2021.

