Día Mundial de Los Simpson: descubre y regala sus productos más originales

Hoy, 19 de abril de 2021, se celebra un nuevo aniversario, el número 32, de la primera aparición de Los Simpson en la televisión. Esta serie tan característica por sus famosos personajes de piel amarilla, su humor irónico y su forma de plasmar la realidad de la sociedad en diferentes épocas, se ha vuelto tan icónica que no nos extraña que ellos también tengan su propio día mundial.

Seas fan o no de Los Simpson, seguro que has oído alguna referencia a alguno de sus capítulos por ‘predecir el futuro’ o incluso has usado alguno de sus vídeos y memes en redes sociales.

Aunque se ha mantenido durante muchos años, la serie sigue siendo un referente de la animación y por ello queremos rendirle homenaje en este artículo haciendo una recopilación de merchandising y productos originales que seguro que te sorprenden.

Caja de música

¿Quién no recuerda la clásica intro de Los Simpson y su melodía? Ahora puedes tenerla en forma de cajita de música para escucharla siempre que quieras y con un tono dulcificado. Al levantar la tapa de la cajita encontrarás tallada la silueta y el logo de la serie.

LEGO Casa de los Simpson

Si eres fan nivel coleccionista esto te interesa. La casa de Los Simpson versión LEGO, con habitaciones completas, accesorios, complementos y figuras de los personajes que la habitan, incluso incluye a Ned Flanders como vecino. Una inversión que cuidar como un tesoro.

Libro Springfield Confidencial

El universo de Los Simpson también se extiende en lo editorial. Además del conocido título Los Simpson y la filosofía, te recomendamos Springfield Confidencial: Bromas, historias y secretos de toda una vida escribiendo sobre Los Simpson. Un imprescindible para conocer los secretos más escondidos y algunas confesiones de lo que hay detrás de estos famosos dibujos.

Hucha con forma de lata Duff

La cerveza característica con la que Homer ha pasado tantos buenos momentos, es otro de los símbolos más reconocibles si hablamos de merchandising. Con esta hucha parecerá que tienes una auténtica lata de Duff en casa a la vez que puedes ahorrar algunas monedas.

Calcetines caracterizados

Las caras de Marge, Lisa o Bart llenan estos cuatro pares de calcetines a todo color. Están hechos en su mayor parte de algodón, para que sean suaves y puedas llevarlos con comodidad siempre que te apetezca.

Taza-donut de Homer

Hay muchas tazas con dibujos, formas y diseños que están caracterizadas con tus personajes favoritos, pero si buscas una realmente original, te presentamos esta que tiene un agujero en el centro, simulando las rosquillas favoritas de Homer. Podrás tomar tu café o bebida favorita con toda seguridad ya que la taza está hecha de cerámica.

Rompecabezas de 1000 piezas

Si te gustan los puzzles y rompecabezas, este de Los Simpson puede ser tu pasatiempo favorito que dará como resultado un original póster que puedes enmarcar o deshacer para volver a montarlo en otra ocasión. En él aparecen míticos personajes como Apu, el Señor Burns o Patty y Selma, entre otros.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 16/04/2021.

