Los mejores productos para recoger setas este otoño

En temporada de bajas temperaturas y mayor humedad estos hongos empiezan a crecer en diferentes zonas de nuestro país. Ya sea por afición a este mundo, por dedicación profesional o por mero entretenimiento, la búsqueda y recolección de setas es una actividad típica del otoño que muchas personas realizan.

La regulación para la recolección de setas puede variar en cada comunidad autónoma, por lo que antes de lanzarte al campo, deberías comprobar si necesitas o no una licencia. También es importante tener unas nociones básicas sobre este ámbito, sobre todo si buscamos setas u otros hongos con el objetivo de poder comerlas, ya que su consumo puede ser peligroso para las personas y, si no se recogen debidamente, también se causa daño a su crecimiento y desarrollo natural.

En este artículo hemos preparado una lista de los mejores productos para recolectar setas este otoño, con los que también te daremos algunos consejos para que puedas llevar esta práctica a cabo con total seguridad y sin dañar el entorno de estos seres vivos.

Guía práctica de Setas

El paso más importante a la hora de buscar y recolectar setas es tener cierto conocimiento de los tipos de hongos que existen y sus características, dado que existen diferentes variedades entre las que se pueden encontrar las comestibes, no comestibles, venenosas, etc.

Para conocer estos datos, una buena opción es hacerte con una guía del mundo de las setas, esta que te recomendamos es sencilla y muy visual, para que te acompañe en todas tus escapadas micológicas y puedas reconocer los tipos de hongos que vayas encontrando.

Cesto de mimbre

Otro factor a tener en cuenta es el lugar en el que llevaremos las setas y hongos que recojamos. Hay que ser cuidadoso ya que no vale cualquier recipiente, lo ideal es un cesto de mimbre como el que te ofrecemos que tenga huecos o rejillas en su material de fabricación, esto ayuda a que las setas recogidas puedan soltar sus esporas para que se extiendan y sigan creciendo en el terreno. Es preciso evitar bolsas de plástico o de otro tipo que estén totalmente cerrados por debajo.

Bolsa de red

Si un cesto no te resulta del todo cómodo, también puedes optar por una bolsa de red o de rejilla, especialmente adecuada para esta actividad. Como te hemos explicado anterioremente, esto contribuye a la proliferación de los ejemplares recogidos. Además es amplia, para evitar que si recoges bastantes setas o muy pesadas, no se aplasten entre sí ni se rompan.

Cuchillo para hongos con cepillo

Una vez has encontrado una seta, si así lo deseas, puedes recolectarla, pero no lo puedes hacer de cualquier manera. Hay que tener cuidado de no arrancar el tallo de raíz, ya que esta debe permanecer en el suelo para que pueda desarrollarse d enuevo o dejar sus rastros en la tierra para futuras proliferaciones.

Los más expertos saben cómo hacerlo para cogerlas con la mano, pero lo ideal es hacerlo con un cuchillo o navaja adecuados. Deberás cortar el tallo a ras de suelo o a la medida que se indique según la variedad del hongo. Mejor con movimientos suaves y de vaiven, poco a poco.

El cuchillo que te recomendamos cuenta con una hoja curva y afilada que facilita el acceso al cuerpo de la seta, se puede guardar en la cavidad de madera e incorpora un cepillo para quitar la posible tierra al producto. También viene con una cómoda funda para llevar la navaja con seguridad.

Brújula profesional

Las escapadas y salidas por el monte y el campo son sanas y buenas para nosotros, siempre y cuando tengamos controlado el recorrido que hacemos para poder volver a casa. Si eres de los que les gusta caminar por horas y horas y buscar en los sitios más recónditos, es imprescindible que lleves contigo una brújula para orientarte y ubicarte, ya que, aunque en un smartphone podemos disponer de moodos de ubicarnos, no siempre están disponibles por motivos de batería o cobertura.

Esta brújula profesional tiene un buen tamaño y los accesorios necesarios para que la uses con comodidad.



