Cómo organizar la nevera: los mejores organizadores de frigorífico

A veces acumulamos tanta comida y productos en el frigorífico que puede resultar un infierno encontrar algo. Y, en muchas ocasiones, nos olvidamos de los alimentos que tenemos guardados... Dado que tirar la comida que aún podemos consumir es una mala idea, es recomendable utilizar artículos de almacenaje, táperes o cualquier otro elemento para conservarla.

Llega un momento en el que muchos productos se acaban mezclando y se colocan en sitios diferentes, lo cual puede confundir a cualquiera. Para evitar estas situaciones, existen elementos adaptados a tu nevera o frigorífico que facilitarán el orden. A continuación te presentamos varios artículos que te pueden ser de gran utilidad.

Organizador transparente con tapa y asa

Ahorra espacio y accede rápidamente a los alimentos que tengas almacenados con este organizador transparente con tapa y asa. Te ayudará a saber dónde tienes distribuidos los alimentos: frutas, verduras, quesos… etc. El asa que sobresale es un elemento añadido que facilita la extracción de todo el recipiente sin perder el equilibrio. Puedes apilar las cajas y así ahorrar más espacio. Además de servir para almacenar los alimentos, puedes utilizarlo para el garaje, objetos para manualidades, maquillaje, etc. No tienes que preocuparte por el material del que están hechos, ya que está fabricado con plástico de polipropileno de calidad alimentaria, por lo que no afecta a los alimentos.

Organizador transparente con asa

Cajón para nevera con diseño exclusivo

Este complemento es seguro y duradero. Es tan resistente que llega a soportar hasta 136kg. Puedes colocarlo debajo de las baldas y tener a primera vista todos los alimentos que tienes guardados, dado que es transparente, por lo que los alimentos son fáciles de localizar. Por sus dimensiones (33 x 21 x 13) se adapta a la mayoría de los frigoríficos de tamaño estándar, sus rieles se extienden de 30 a 47 cm de largo y el diseño permite un deslizamiento fácil y suave. Es el espacio ideal para meter las bebidas en lata, carnes, quesos… y mucho más. No requiere herramientas y se instala en tan solo unos segundos.

Cajón para nevera

Soporte para vino

El soporte para botellas de vino es uno de los elementos más demandados. Este soporte tiene una capacidad para cuatro botellas, un accesorio imprescindible para tener tu botellas bien colocadas y sin riesgo de que se resbalen y se rompan. El tamaño del botellero es universal, por lo que quedará perfecto en la nevera, en la despensa o incluso en el sótano. Está fabricado a partir de plástico y no contiene BPA ni cloro, por lo que está libre de toxinas. Hazte con este producto y coloca tus vinos favoritos.

Soporte para vino

Huevera

La mayoría de las hueveras que vienen como elemento complementario con el frigorífico no son de gran calidad. Esta caja que te presentamos a continuación es ideal para almacenar hasta 12 huevos. Además, es apilable, por lo que no tendrás problema a la hora de colocar más elementos encima, no se romperá y protegerá los huevos en todo momento. Esta huevera es muy higiénica y fácil de limpiar. Sin embargo, este tipo de envase no se puede lavar en el lavavajillas.

Huevera

Organizador con compartimentos

Estos contenedores están hechos de plástico robusto, firme y duradero, por lo que lo podrás utilizarlos durante muchos años. El no tener tapa es un punto a favor a la hora de no limitar tanto el espacio, es decir, podrás clasificar con mayor facilidad las compras y los alimentos. Estos dos cajones vienen con dos divisores y dos ruedas para ayudar a la movilidad y evitar posibles raspones en los estantes. Estos divisores te ayudarán a economizar el espacio y sus agujeros en el costado favorecerán la entrada y salida del aire, algo que beneficia a los alimentos perecederos.

Organizador con compartimentos

Calendario para planificar

El calendario que te presentamos es un elemento más que puedes añadir a tu lista para una mejor organización. Aunque no sirva para el almacenamiento de alimentos, sí que facilita la organización de las comidas, cenas, posibles compras, etc. El menú semanal te ayudará a organizarte día a día. En estos calendarios podrás apuntar una tarea o una comida importante. También tiene un apartado para apuntar la lista de la compra y otro en el podrás orientarte de cara a la siguiente semana. Junto al calendario vienen incluidos rotuladores de colores que se borran en seco y que tienen un imán y un borrador incorporados.

Calendario