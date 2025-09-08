Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, será un día muy especial para que tengas ganancias y sorpresas inesperadas gracias a tu buen hacer o la percepción que tienes para manejar las inversiones.

El martes día 9, es un día en el que estás cerrando una etapa y por ello es importante que dejes todo resuelto y no tengas que volver a ella, días después.

El miércoles día 10, tendrás mucha movilidad y gran dinamismo para que tus ideas geniales surjan y puedas emprender algo novedoso y muy creativo con amistades afines y fieles.

El jueves día 11, tu gran percepción y capacidad de ver lo que no ocurre será tu gran ayuda no solamente en tu vida y en tu bienestar sino también en la de los demás.

El viernes 12, tendrás grandes ideas tanto para conversar si tienes que dar alguna referencia como si escribes o estudias, o ya que tendrás la mente muy despierta.

El sábado día 13, hoy es el momento de organizar alguna instancia del lugar que necesita estar de una forma más organizada para tener sitio para más o las actividades para todos.

El domingo día 14, hoy será un día muy divertido en el cual lo mejor será planificarlo con amistades cercanas y afines. A última hora podrás tener una velada romántica con la pareja.