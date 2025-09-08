Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, lo mejor en este día es que te sientas con mayor número familiar y que entre todos resuelvan desacuerdos importantes que tengan que ver con la economía y con asuntos importantes vuestros.

El martes día 9, hoy las amistades hoy tendrán un lugar muy importante en tu vida ya que te ayudarán en todo momento a solucionar asuntos importantes de tus actividades profesionales.

El miércoles día 10, hoy será un día especial para que pares con la acción, el encuentro que vas a realizar con personas con las que mantienes bienes compartidos y, por lo tanto, es bueno que haya hoy un clima armonioso y agradable.

El jueves día 11, todo lo que realices durante esta jornada será muy especial ya que estás terminando un ciclo; hoy es importante que la perfección sea al máximo.

El viernes 12, hoy tendrás mucha vitalidad y gran capacidad de organizar tus nuevos emprendimientos y actividades con otras personas en proyectos creativos.

El sábado día 13, será un día muy perceptivo en el cuerpo si interiorices podrás conocerte mejor y también llegarás a nuevos conocimientos que no sabías que tenías. En cuanto a las demás personas las verás de una forma más positiva y cercana.

El domingo día 14, será un día muy movido y tus creaciones serán ingeniosas. Aprovecha las ideas y la creatividad y disfruta con las amistades con las que compartes los proyectos.