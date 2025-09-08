Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025



Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, lo mejor en estos momentos será el clima agradable y armonioso que tendrás con la familia y personas afines, ya que se realizará una reunión especial entre todos.

El martes día 9, es el momento de preparar con personas que no tienen contigo bienes compartidos una reunión para llegar a consensos entre todos.

El miércoles día 10, es muy importante que te ocupes de las personas queridas y en especial de la pareja, así que podrás organizar una velada romántica.

El jueves día 11, estás cerrando un ciclo y por ello es importante que termines todas las tareas personales que tenías sin acabar durante esta jornada.

El viernes 12, hoy deberás trabajar en proyectar tus actuaciones con mayor lentitud para evitar equivocaciones por las prisas; así que ya sabéis, lento y seguro.

El sábado día 13, es un momento en el que tu intuición te ayudará a saber cómo son los demás para tratar mejor con ellos. También te conocerás más a ti y tus potenciales.

El domingo día 14, será un día bastante movido en el que tendrás mucho ingenio y creatividad con ideas originales y muy novedosas.