Horóscopo semanal de Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, podrás mantener las opciones de tu trabajo personal separando lo principal de lo que sobra. Por otro lado, tendrás que sentirte más cerca de un bienestar total que incluya el de tu físico y tu mundo emocional.

El martes día 2, será un día especialmente para que prepares una reunión con amistades afines y joviales. Y una noche romántica.

El miércoles día 3, necesitas mayor descanso y preparar todo con organización y la suficiente antelación para evitar las prisas. La moderación te ayudará en todo momento.

El jueves día 4, será un día muy jovial y divertido en el que mantendrás a tus amistades cerca para proyectar con ellos nuevas actividades e iniciativas.

El viernes día 5, será un día en el que deberás equilibrar el tiempo en las actividades y el que necesitas para descansar y para relajarte hoy con tranquilidad.

El sábado día 6, será un día festivo en el que disfrutarás de compañías amables y joviales. Podrás sentirte muy feliz al final del día.

El domingo día 7, será un día muy familiar y es necesario que adoptéis decisiones que sean consensuadas entre todos para estar a gusto.