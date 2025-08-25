Horóscopo numerológico de hoy, lunes 25 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la reflexión e introspección. La unidad familiar y la jovialidad y la alegría entre todos será muy aconsejable. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de AGUA y TIERRA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Verde, Rosa, Violeta y Azul Índigo.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Verde, Rosa, Violeta y Azul Índigo, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar tu facilidad al hablar y realizar compromisos y acuerdos en concordia.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches tu orden y sentido práctico en todo momento.

Numerología por signos del 25 de agosto

ARIES: hoy podrás resplandecer gracias a tu intuición que te ayudará en todo momento.

TAURO: tendrás una mayor tranquilidad y sensación de pragmatismo en todas tus acciones.

GÉMINIS: hoy será un momento en el cual la familia tendrá un gran ambiente que os ayudará a conectar a todos.

CÁNCER: es una jornada para dejar zanjados los asuntos importantes y cerrar un ciclo en tu vida.

LEO: necesitas ocuparte de temas relacionados con participaciones conjuntas en las inversiones.

VIRGO: la familia será en esta jornada importante para llegar a acuerdos en un ambiente agradable y equilibrado.

LIBRA: es importante que puedas sentirte cerca de las amistades y de la pareja, especialmente.

ESCORPIO: tendrás a tu disposición tus corazonadas que te ayudarán a elegir en los momentos adecuados.

SAGITARIO: tendrás ante ti un cierre de etapa y por ello es necesario que tus proyectos estén terminados.

CAPRICORNIO: será un día divertido y ameno para disfrutar de conversaciones y amistades de confianza.

ACUARIO: tendrás gran vitalidad y energía para poner en marcha los asuntos principales y novedosos del día.

PISCIS: es importante que te ocupes de cuidar de tu bienestar tanto anímico como físico y emocional.