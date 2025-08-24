Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Virgo, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 25, es una jornada especialmente indicada para mantenerte cerca de la familia y llega a pactos consensuados con todos. Así el ambiente será más armonioso y tranquilo.
El martes día 26, la familiaridad y unión con las amistades de confianza es muy importante para llegar a tratos conjuntos y beneficiosos para todos.
El miércoles día 27, podrás preparar una reunión con las personas con las que mantienes bienes compartidos para llegar a consensos y acuerdos entre todos.
El jueves día 28, estás ante un día muy importante en el cual brillarás gracias a tu forma de presentar los nuevos proyectos. Tu alegría cuando los demás consideren tu labor será muy receptiva.
El viernes día 29, tu gran vitalidad será muy importante para dar vida a nuevos proyectos e ideas originales que sean alabadas por los demás asociados que te acompañan.
El sábado día 30, aprovecha la percepción y la colaboración con los demás ya que será muy importante para sentirte cerca de las metas soñadas en estos días.