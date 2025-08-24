Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, será una jornada en la cual podrás organizar una reunión con amistades que serán divertidas, y en la cual no faltarán distensión e ideas increíbles y creativas.

El martes día 26, será un día para ocuparte de los asuntos importantes y principales de la familia. Es aconsejable llegar a acuerdos entre todos. Es importante llegar a equilibrar las funciones de cada cual.

El miércoles día 27, será un día excelente para disfrutar con amistades allegadas y así poder distenderte con conversaciones agradables y divertidas.

El jueves día 28, los temas relacionados con los bienes compartidos y las inversiones y finanzas serán el tema del día. Así que aprovecha el momento para dejar todo listo.

El viernes día 29, tendrás una jornada excelente para mostrar tus potenciales y para terminar un proyecto muy importante, cerrando una etapa que ha sido muy larga.

El sábado día 30, en esta jornada tu vitalidad y creatividad estarán muy marcadas. Así que aprovecha para crear todas las nuevas actividades que quieres comenzar en esta época.

El domingo día 31, tendrás un día muy cooperativo con los demás y además la compañía de la intuición te ayudará en todo momento, lo que te dará alas para avanzar y comenzar actividades a tu alcance.