Horóscopo semanal de Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, lo más indicado en este día será que te ocupes de asuntos familiares y de sentir mayor unión y un ambiente equilibrado entre todo, lo que redundará en vuestra satisfacción y beneficio.

El martes día 26, las amistades estarán hoy a la orden del día y necesitarás aclarar con alguna de ellas ciertos malentendidos de días pasados.

El miércoles día 27, principalmente tendrás que desplegar todo tu carisma para compartir pactos con las personas que mantenéis bienes entre todos.

El jueves día 28, estás cerrando una etapa y por ello es aconsejable que te prepares para acabar tus proyecciones y pasar a una segunda fase de todo lo que estás realizando.

El viernes día 29, tu gran dinamismo será muy especial y te ayudará a que surjan nuevas y originales ideas, lo que redundará en las ganancias. Por ello sentirás mayor alegría y paz.

El sábado día 30, tendrás una gran intuición que será la mejor ayuda que tendrás para acertar de lleno en cada actuación, y en qué momento exactamente deberías realizarlo.

El domingo día 31, será un día bastante movido y en el que se rendirá mucho ya que la rapidez en todos los asuntos, principalmente en el tiempo de esta jornada se puede ver con facilidad que cunde el doble.