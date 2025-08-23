Horóscopo numerológico de hoy, sábado 23 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches el dinamismo y la facilidad de crear ideas novedosas. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Azul Celeste, Platino y Verde.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Verde, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar tu facilidad de acordar asuntos familiares y económicos.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches el tiempo para distenderte y actuar rápido en tus actuaciones.

Numerología por signos del 23 de agosto

ARIES: hoy encontrarás un momento especial para terminar un ciclo y dejar todo listo para el siguiente.

TAURO: tendrás un día muy perceptivo para captar todo al vuelo y aprovechar tu intuición.

GÉMINIS: hoy será un día muy movido, como tú y te ayudará en tus múltiples tareas y proyectos.

CÁNCER: hoy podrás aprovechar para acercarte más a los familiares y mantener un ambiente cómodo y alegre.

LEO: hoy tendrás la capacidad de disfrutar del amor y de tu pareja en un día romántico. Si no tienes, tal vez conozcas a alguien especial.

VIRGO: hoy aprovecha la rapidez para que el día te cunda el doble y puedas terminar asuntos importantes.

LIBRA: aprovecha este día tan intuitivo para conocer mejor a los demás y saber en cada momento qué hacer o qué decir.

ESCORPIO: es un momento para terminar una etapa y dejar zanjados asuntos no resueltos.

SAGITARIO: tendrás la capacidad de que tus proyectos sean brillantes y aplaudidos por los demás.

CAPRICORNIO: es un momento para que puedas colaborar y sentirte con mayor percepción, lo que te ayudará muchísimo.

ACUARIO: la cuestión principal de este día serán las finanzas compartidas y las reuniones agradables con los asociados.

PISCIS: es importante que prestes atención a ciertos malentendidos con familiares.