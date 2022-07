Irene Fellin: "La OTAN ha avanzado en materia de igualdad como reflejo de sus valores”

Irene Fellin, senior gender adviser with Women in International Security (WIIS), durante su intervención 'online' en el foro 'El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid'. Sara Fernández

El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN destaca, por primera vez, la importancia de que la organización incorpore la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en todas sus tareas. Y eso, para la italiana Irene Fellin, presidenta de la Women in International Security (WIIS), es uno de los hitos más importantes de una cumbre "transformadora".

"Representa un cambio de mentalidad respecto a la próxima década", ha señalado Fellin en la jornada 'El futuro de la OTAN tras la Cumbre de Madrid'. Demuestra también que "la Alianza ha querido avanzar en la igualdad de las mujeres como reflejo de sus valores".

En este aspecto, la experta ha recordado que el concepto estratégico presenta un doble enfoque: "por un lado, lo que hace la OTAN y, por otro, lo que somos como Alianza". Así, ha defendido, cuando se incorpora la perspectiva de género se hace, no solo porque tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad, sino porque define unos enfoques propios de la Alianza y prepara el terreno para políticas futuras.

Irene Fellin, NATO secretary general's special representative for Women, Peace and Security

Durante su intervención, la representante especial del secretario general de la OTAN para la Mujer, la Paz y la Seguridad ha desgranado alguno de los puntos claves del encuentro paralelo que se celebró durante la Cumbre y que reunió a ministras de todos los países.

"No podemos hablar de democracia ni de derechos humanos si no tenemos en cuenta la igualdad de género", ha declarado Fellin. No obstante, la experta ha recordado que de los cinco dominios de la seguridad humana -la protección de la población civil, la lucha contra la trata de personas, los niños en los conflictos armados, la violencia sexual en situaciones de conflicto y la protección de la propiedad intelectual- ya tienen políticas acordadas, aunque se prevé que la OTAN actualice algunas en los próximos meses.

