Pere Navarro (DGT): “La velocidad máxima no bajará a pesar de la subida de los combustibles”

Siempre que Pere Navarro interviene en una entrevista hay que estar muy pendiente puesto que surgen titulares muy interesantes. Y por segundo año consecutivo, el director de la DGT ha participado en el Simposio de Movilidad de EL ESPAÑOL-INVERTIA, señalando afirmaciones muy interesantes.

Una de ellas, por ejemplo, ha sido que pese a que estamos en una crisis energética, desde la DGT no se están planteando ni se han planteado reducir los límites de velocidad en autopista o autovía. "Rotundamente ahora no se plantea. Cuando se hizo fue cuando el barril de petróleo llegó a los 120 dólares. Pero ahora no se plantea porque venimos de una época de restricciones y hay que tener prudencia", ha señalado.

"El conductor ya es maduro y sabe lo que tiene que hacer para ahorrar combustible. Sabe que si corre un poco menos, gastará menos, por lo que es una forma de reducir el gasto del combustible de forma significativa. Por lo tanto, no nos preocupa este tema", ha dicho. "Es cierto que en el último mes de octubre han bajado ligeramente (un 1,8%) los desplazamientos. Pero claro esto tiene que ver porque la movilidad está relacionada con la economía y si la economía va, la movilidad va", ha comentado.

"En lo que llevamos de año, en general, llevamos un 2,7% más de desplazamientos de largo recorrido en carretera respecto al año 2019. Por lo tanto, de momento, no estamos notando que la subida de los combustibles haga que la movilidad baje", ha dicho.

Un incremento de desplazamientos por el que se le ha preguntado si también supone mayor siniestralidad. "Estamos con un 4% más de siniestralidad de fallecidos, pero otros países de nuestro entorno también están aumentando los accidentes. Y aquí hay varias causas, y es que después de varios meses de restricciones llega un momento que la gente quiere vivir", ha dicho.

Pere Navarro, director de la DGT

Reducción de siniestralidad

También muy importante era conocer la opinión de Pere Navarro en materia de seguridad en las ciudades, ya que son ya cerca de seis meses los que lleva instaurado el límite de los 30 km/h en algunas vías.

"Los resultados de siniestralidad y mortalidad en ciudad nos están sorprendiendo. Los fallecidos en las ciudades han bajado un 20% y los fallecidos por atropellos en ciudad han bajado un 26%. Además, los fallecidos de más 64 años también se han reducido en un 31%. Y las motos que es una cosa complicada ha bajado un 17%, con lo que los resultados son asombrosos", ha dicho.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, junto con Pere Navarro. Jesús Umbría.

Además, la medida de los 30 km/h ha permitido no solo garantizar la seguridad sino también traer menos ruido y contaminación a las ciudades, ha reconocido.

En relación con los vehículos de movilidad personal, como la bicicleta o el monopatín, Pere Navarro ha dicho que si bien el "patinete es lo último que ha llegado y está de moda; se habla mucho de la presencia y su participación en la movilidad de las ciudades; pero en realidad no es un protagonista, ni va a ser un protagonista. Todos los ayuntamientos promueven la bicicleta y no conozco ningún intento de promover patinetes", ha señalado.

Asimismo, Pere Navarro ha confirmado en este simposio que desde la DGT no se está planteando en ningún momento la introducción de matrículas en bicicletas y patinetes.

Un momento del encuentro del III Simposio de Movilidad de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Jesús Umbría.

Importancia de las ADAS y el automóvil

Preguntando en este sentido si este descenso se puede achacar a la reducción de los 30 km/h y también a la mayor seguridad de los coches, Pere Navarro ha querido hacer "un reconocimiento a la industria de automoción" por el "esfuerzo que ha hecho para mejorar la seguridad de los vehículos".

"Los sistemas ADAS (Ayudas a la Conducción) ha supuesto un salto adelante inmenso. Por primera vez en todo el año hay más fallecidos vulnerables, que no conductores o pasajeros de los vehículos. Y esto era por el esfuerzo que ha hecho el sector del automóvil para mejorar la seguridad de sus vehículos", ha dicho.

Un parque envejecido

Preguntado por el parque envejecido del automóvil, Pere Navarro ha señalado "que se está rejuveneciendo el parque de vehículos de España, si bien lo que se está haciendo es cambiar un coche de 12 años por otro de seis años", ha dicho.

Un apartado también que tiene relación con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), por el que se ha preguntado a Navarro: "Hemos elaborado un protocolo par los Ayuntamientos que tienen que tener el sistema para la lectura automática de matrículas".

"Y también hemos hecho unas recomendaciones de aquellas actividades económicas que nosotros consideramos que deberían tenerse en cuenta a la hora de que poder circular por la zona baja de emisiones", ha dicho.

Pere Navarro, director de la DGT. Jesús Umbría.

Más formación

Y por último, preguntado por un mayor incremento de la formación vial, Navarro ha dicho que en materia de formación vial "hay camino por recorrer y mejorar si bien en este país se introduce la educación vial en movilidad y en seguridad vial, en el currículum educativo por primera vez".



"Esto nos garantiza que todos los chicos y las chicas cuando salgan del colegio, tengan la formación básica en seguridad vial, en educación vial para comportarse como peatón y en bicicleta. Además, ha señalado que en Formación Profesional por fin hay un título por primera vez: el de Técnico en Seguridad Vial y Movilidad por primera vez", ha dicho.

Sigue los temas que te interesan