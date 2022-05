Martín Fernández Prado: "El puerto de A Coruña batirá el récord de cruceros con 150 escalas"

Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, fue rotundo al afirmar que el sector de cruceros "se ha recuperado después de la Covid con mucha fuerza". Palabras que fueron pronunciadas en el Foro Económico Español 'La Galicia que viene', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Si en 2021 llegaron al puerto de A Coruña 120 cruceros, con 150.000 pasajeros, este año se batirá ese récord. "Tenemos solicitadas 150 escalas. Y ya tenemos cerradas 140 para el año que viene. La aceptación de los cruceristas por el puerto es muy alta", afirmó Fernández Prado. Turistas que acaban dejando en la ciudad unos 15 millones de euros al año.

Pero más allá del turismo, el puerto de A Coruña se está recuperando de la pandemia. Tras crecer un 17% en febrero, la huelga del transporte y del sector pesquero les afectó en sus números. A ello hubo que unir el paro técnico sufrido por la refinería. Aún así, su crecimiento está en el 10%.

Puerto 'verde'

Una de las características del puerto de A Coruña es que ha sido un puerto energético e industrial. Ahora mismo, se está intentando descarbonizar los procesos, y convertir los 'grises' en 'verdes'.

"Queremos acompañar a esas nuevas energías 'verdes'. Generar esos nuevos tráficos con las nuevas energías", remarcó Fernández Prado. Dos son las principales líneas de trabajo del puerto: por un lado, hidrógeno y amonio, "que nos permite almacenar energía"; y, por otro, la fabricación de grandes plataformas offshore, de eólica marina.

Junto a estas líneas, otras como los biocombustibles, la modernización y la digitalización de todos los operadores portuarios. "Con la ayuda de dos socios, vamos a ser autosuficientes con energía 'verde' producida aquí en 2023", afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Una situación que se asemeja a aquella otra que vivió el puerto a finales de los años 60 del pasado siglo XX. Entonces, la llegada de energía en abundancia generó la industria pesada "que ha sido el motor de la ciudad durante los últimos 50 años".

Ahora será la energía 'verde' la que sirva como impulsora de la ciudad, y de Galicia. "El puerto pretende ser una palanca para la reindustrialización y la descarbonización", resaltó Fernández Prado.

El presidente no quiso dejar pasar la ocasión para hablar de la gran decisión que se tomó en el siglo XX y que se acometió en el siglo XXI: el puerto exterior de Arteixo. "No sólo sirvió para trasladar los materiales y las mercancías molestas. También nos permitió, en el puerto interior, tener superficie nueva para atraer nuevas mercancías y que parte de esos suelos se incorporen a la vida urbana. Ya hemos empezado a abrir esos suelos", afirmó.

Si el pasado año se abrió el muelle de Batería, "en las próximas semanas abriremos el muelle de Calvo Sotelo", adelantó. Por último, y respecto a la eólica marina, no dudó en indicar que "el viento es el petróleo de Galicia y de España. Y tenemos la posibilidad no sólo de ser autosuficientes, sino de exportar hidrógeno verde a otros países. Es una oportunidad que Galicia no puede perder".

