Illueca (IVF): "No rescatamos empresas con dinero público, salvo los casos estratégicos"

Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha abierto la sesión vespertina con una charla con el editor de D+I, Rafa Navarro. Temas como la situación actual de las empresas, los mecanismos de rescate o la financiación de startups centraron protagonismo.

Illueca quiso poner sobre la mesa la situación actual del sector empresarial valenciano. "Cuando hace uno un diagnóstico de la inflación encuentra que es una inflación guiada por aspectos vinculados a los costes y lo que uno esperaría es facilitar a nuestras empresas compensar los costes y esta es nuestra preocupación", sentenció.

En su opinión el IVF, "no trata de atenuar la subida de precios, algo que tiene que llegar de otros ámbitos; nosotros, dado el entorno que tenemos, podemos facilitar a las empresas una mejor política de costes porque empezamos a ver ciertas restricciones de financiación".

Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)

En este sentido, el mejor ejemplo de cómo trabaja el IVF con las empresas está de reciente actualidad, como el mecanismo de apoyo a las empresas del sector cerámico.

Al respecto, Illueca explicó que "se han ofrecido instrumentos de financiación que han tenido un éxito inmediato". Además, remarcó que "de manera más general también sectores que ya venían afectados por la Covid han podido beneficiarse de otras líneas de financiación".

La demanda, según reveló, es de "20 millones de euros de demanda a la semana". Esto ha dado pie a una reflexión sobre el necesario cribado de esa demanda. "Tenemos que cribar porque queremos apoyar negocios que tengan continuidad. El dinero público debe utilizarse como corresponde. Hay que atinar en los sectores que más lo necesitan", explicó.

El director del IVF quiso también pronunciarse sobre el futuro inmediato, sobre las perspectivas para 2023. "El año que viene lo veo muy marcado por los cambios en la normativa concursal, es posible que haya cierres y ahí va a notarse bastante el cambio y el vencimiento de los ICO puede marcar la pauta", avanzó.

En su opinión, no obstante, "los indicadores macro no son tan negativos y todo apunta a un estancamiento que tendría una recuperación de cara a final de año 2023".

Un interesante momento de la charla llegó al hablar de la política de rescate público de empresas. "Con carácter general la administración no puede rescatar empresas tradicionales. Nosotros somos muy claros en eso. Cuestión distinta es que la Generalitat encargue un instrumento específico para casos estratégicos. pero hay que ser estricto entre lo que es y no es estratégico", concedió.

Como ejemplo, el caso de la textil Marie Claire. "Era la empresa clave en una comarca entera que se hundía. No tenía sentido, por un lado, apoyar políticas de despoblación, y, por otro, no apoyar a una empresa de estas características", reconoció.

Ahora bien, esta política no está reñida con un seguimiento de su salud económica. "En estos casos, semanalmente revisamos los KPI's de la compañía y nos aseguramos de que se esté cumpliendo el plan de viabilidad, siempre dentro de las dificultades del año. Hemos ido cumpliendo los hitos y el año va a acabar relativamente bien. Se ha hecho un gran sacrificio".

Para el IVF, existen dos criterios a la hora de prestar este tipo de ayudas, según reconoció Illueca, por un lado "porque hay un fallo de mercado documentado y de consenso y, en segundo lugar, por sus externalidades, que deben ser beneficiosas para la sociedad (sostenibilidad, por ejemplo)".

Illueca también pasó por uno de los temas del momento y de la jornada: la industria. En su opinión lo sucedido con la gigafactoría de baterías demuestra que "hay una apuesta de política industrial, que se ha sido muy activo promoviendo suelo, poniendo facilidades... Nos informa de qué manera tenemos que hacer la política industrial. A veces es mejor apostar por algo que tiene un potencial transformador que por muchos proyectos pequeños".

Por último, Illueca habló de los instrumentos de financiación para startups. "Son 85 millones en los últimos años pero nuestra misión es acompañar. Si no hay inversión privada que acompañe el proyecto, no entramos. El IVF no va a entrar porque no es nuestro trabajo y lo que queremos es que por ese camino podamos dar esa credibilidad a las empresas que lo necesitan".

Esta conversación se enmarca en el I Foro Económico Valenciano, organizado por este diario y sus verticales de economía, Invertia, y de innovación y tecnología, D+I.

El objetivo de estas jornadas es generar un debate de alto nivel, sosegado, constructivo y con visión de futuro, donde el eje central es el salto de la economía a la nueva era digital tanto en la Administración como en las empresas tecnológicas, 'startups', centros de innovación...

Durante dos días cuenta con la participación, entre otros ponentes, de Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana; y Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, pero también con representantes de compañías y organizaciones como Accenture, Facsa, Global Omnium, VASS, Distrito Digital, el Instituto Valenciano de Finanzas, La Marina, Inndux, Obremo, Ayuntamiento de Onda, CEV, À Punt, EY, NTT Data, Redit, SEAT, CaixaBank, Ford, Lanzadera, Startup Valencia, Consum, Valencia Port, CEV, IMED o Ribera Salud, entre otros.

El ciclo está siendo retransmitido en directo desde las portadas de EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, nuestro diario económico.

