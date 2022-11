La FP en la industria valenciana y el efecto palanca de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto

La construcción en Sagunto de la gigafactoría de Volkswagen empleará a 19.100 personas y se necesitan nuevos perfiles profesionales para cubrir la futura oferta. Valencia podrá ofrecer nuevas oportunidades laborales, pero necesita impulsar la Formación Profesional y el conocimiento de idiomas porque gran parte del éxito de su futura industria dependerá de ello.

Es una de las conclusiones a la que han llegado los ponentes que han participado en la mesa redonda El efecto palanca de la gigafactoría durante la segunda jornada del 'I Foro Económico Valenciano' organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

"En Sagunto hay entre 4.000 y 5.000 desempleados. Por ello, tenemos que empezar a adaptarnos. La FP, que va ganando peso dentro del ámbito formativo, puede desempeñar un papel determinante", ha razonado el alcalde de la ciudad, Darío Moreno.

Mesa redonda. El efecto palanca de la gigafactoría

En este sentido, el dirigente ha considerado que "nos tenemos que poner las pilas" para que cubrir la oferta laboral con más ofertas formativas y un impulso a las infraestructuras educativas.

Mientras, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, que los empresarios han detectado la necesidad de favorecer desde la Administración determinados perfiles profesionales.

"Hace 15 años los empresarios detectábamos la necesidad de médicos y ahora sabemos el problema que tenemos en este país. Hoy observamos necesidad de ingenieros y hay que empezar a tener esos perfiles porque se van a demandar ya", ha explicado.

Morata apuesta por convertir a Valencia la primera ciudad de España capaz de "generar ingenieros", pues es lo que diferencia "a un país a nivel mundial". "Hay que adelantarse y tomar decisiones", ha pedido el empresario.

Además, "volvemos a tener la necesidad de tener personal con un nivel de idiomas muy por encima del actual. Nadie paga un sueldo de 50.000 euros si no habla un buen nivel de inglés", ha insistido.

José Luis Tejerina, del cluster de Automoción de la Comunidad Valenciana, ha defendido que las empresas cuenten con una estructura que permita adaptar los recursos en cada situación. Igualmente, ha apostado por seguir impulsando la FP entre los valencianos para poder cubrir la oferta laboral.

"La base de una empresa son sus empleados. La población joven no está motivada, siempre se ha denostado la FP y tenemos que cambiar esa mentalidad", ha explicado a los asistentes.

Por último, Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, ha recordado que las ciudades valencianas deben de prepararse para acoger la mano de obra que generará la industria del automóvil. Y es que considera que "habrá un efecto llamada" y hay que conocer las necesidades de nuevas viviendas o infraestructuras de ciudades como Sagunto.

Además, Martínez se ha referido a la lentitud de la Administración a la hora, por ejemplo, de aprobar declaraciones de impacto ambiental. "No sé que inversor privado va a esperar cinco años a que la declaración sea positiva. Yo no digo que no se haga, sino que se simplifique o la inversión privada se irá", ha advertido el presidente del Puerto de Valencia.

Sigue los temas que te interesan