Andalucía no retirará las mascarillas hasta no tener el 75% de la población inmunizada

"Ahora no toca retirar las mascarillas", ha asegurado el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Como mínimo, en la comunidad los ciudadanos van a tener que llevarlas, tanto en interior como en exterior, hasta alcanzar el 75% de la población inmunizada con las dos dosis o con anticuerpos tras haber pasado la Covid-19.

Si todo va bien, no hay retrasos por parte de la Unión Europea en la llegada de vacunas y el ritmo de 600.000 dosis puestas a la semana continúa, Aguirre cree que se podrá alcanzar esta cifra el próximo mes de agosto. En estas fechas podría hablarse de inmunidad de rebaño.

En el I Foro Económico Español "La Andalucía pos-Covid" en la Fundación Cajasol en Sevilla, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el consejero andaluz no se ha mostrado tan optimista como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

5. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

Sánchez sí ve en un horizonte cercano que los ciudadanos se libren de estas EPIs. Este miércoles ha asegurado que "pronto" en España no hará falta usar mascarillas en espacios exteriores, gracias al gran ritmo alcanzado en la vacunación. En pocos días el 15% de la población tendrá ya la pauta completa de vacuna.

Sin embargo, Aguirre cree que el hecho de no usar esta protección "crearía una falsa sensación de que hemos vencido el virus y no es así". "No nos podemos relajar".

Otra cuestión que le preocupa al consejero andaluz es la llegada a la comunidad de la cepa Delta, que es la que se detectó por primera vez en la India. En Andalucía se han detectado cinco casos, todos importados.

De ahí que Aguirre vaya a proponer al Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca al grupo entre 60 y 69 años para aumentar la protección ante esta cepa. El objetivo es no esperar a cumplir las 12 semanas estipuladas. "Tenemos muchas dosis de esta vacuna en la nevera y allí no hace efecto".

El consejero ha reconocido que la evolución de la pandemia en la comunidad no está siendo la adecuada. Aunque este miércoles ha bajado cuatro puntos, la tasa de incidencia sigue por encima de la media. No obstante, cree que las cifras hay que mirarlas con proporción teniendo en cuenta que es la comunidad más poblada de España.

Esta cuarta ola se ha vivido de forma muy diferente en Andalucía porque ha afectado más a la población entre 15 y 29 años y la presión hospitalaria está siendo menor. En esta línea, ha defendido la apertura de restricciones iniciada en la comunidad el pasado mes de mayo porque ha afectado de distinta manera a cada provincia.

Retrasos de Jassen

El consejero también ha mostrado su preocupación ante el posible retraso de la vacuna de Jassen y no poder llegar a ese 75% de la población inmunizada en el mes de agosto. En cuanto a las demás farmacéuticas, Aguirre ha asegurado que para la Junta "todas las vacunas son válidas" mientras las apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Por tanto, Andalucía seguirá informándose, que no negociando, sobre otros posibles laboratorios para conocer el mercado y tener más dosis en un futuro "siempre y cuando el flujo se cortara". Sin embargo, se ha mostrado a favor de la compra centralizada por parte de la UE, quien está dispuesta a adquirir hasta 1.500 millones de dosis de Pfizer y Moderna para los próximos años por si hubiera que llegar a una tercera o cuarta vacunación.

En cuanto a las listas de espera de los hospitales andaluces, Aguirre ha asegurado que la espera quirúrgica se ha reducido en 13 días en comparación con el mes de marzo de 2019. Para alcanzar estas cifras, en estos meses la Consejería ha sumado los recursos públicos y privados para aliviar esta presión asistencial.

Aguirre ha subrayado también la inversión que se ha realizado en infraestructuras sanitarias desde que comenzó la pandemia con 1.800 millones de euros más. "Hace dos años la comunidad era la que menos invertía por habitante y ahora estamos en la media".

No obstante, espera que la llegada de los fondos europeos se focalicen en el avance de las nuevas tecnologías. "Hemos presentado muchos proyectos, pero queremos saber la cantidad que llegará y las partidas", ha subrayado el consejero.

Por último, sobre la Atención Primaria ha asegurado que es el primer contacto con el ciudadano y hay que reforzarla con una estrategia que ya está en marcha. "Si tienes una atención sanitaria débil es un gigante con pies de barro que tiende a caerse", ha concluido. Entre otras cuestiones, Aguirre ha apostado por la desburocratización, acelerar el triaje y aumentar los medios.