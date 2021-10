Formar talento y preparar a las pymes, claves para el futuro inmediato de la digitalización

Aprovechar los fondos Next Generation que vienen de Europa, formar el talento necesario para gestionar de manera adecuada la digitalización y cambiar la mentalidad de algunas pymes que aún se resisten al cambio "imparable" de estos nuevos procesos.

Estas son algunas de las claves para el futuro inmediato de las estrategias de transformación digital de las empresas que han sido explicadas este martes por los seis ponentes de la mesa redonda Estrategia e impacto de la transformación digital: innovación, tecnología y conocimiento de Alicante, celebrada en el marco del Foro Económico de El Español de Alicante, bajo la moderación de Pablo Grandío, CEO de Vandal y Obelisco Digital.

Guillermo Pascual, director de Operaciones y Transformación Digital de Agbar, destacó la apuesta de su empresa por el proyecto DINAPSIS, un centro de operación y soluciones digitales que nació en Benidorm y que supone un compendio de "tecnología, peronas y procesos". "Llevamos 25 años apostando por la digitalización", dijo, y destacó que, "para ser un poco de atracción de nómadas digitales, tenemos que trabajar para que cosas como el cambio climático no nos afecte". "Hay que ayudar al tejido empresarial para que el entorno siga siendo tan sostenible como hasta la fecha", agregó.

Juan Carlos García, managing director de Accenture, explicó que su empresa llegó "hace dos años y medio a Alicante" porque, aunque "a nivel de medios está por debajo de la media, las nativas digitales están un paso por encima y se pueden comparar perfectamente con ciudades como Madrid o Barcelona". García también resaltó el entorno de conocimiento de Alicante, con "cuatro universidades, si contamos la de la vecina Región de Murcia", que permiten generar talento: "Nuestro trabajo es mantenerlo".

Pablo González Moro, CEO de Futurs, indicó que en el área sanitaria, que es su campo de trabajo, "la clave está en cómo se utiliza la digitalización para transformar la organización". "Puedo tener los mejores procesos, estar definidos de manera impoluta, pero si no contamos con las personas adecuadas, el capital humano, sirve de poco", dijo. "Del mismo modo, hay que alinear los procesos con el capital humano para que todo funcione. Se necesita un equilibrio".

Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, subrayó la importancia de los fondos europeos Next Generation para a digitalización de las pymes, así como el papel de su institución como intermediario: "Somos un nexo de unión, porque nuestro objetivo final es ayudar a la digitalización del comercio y las empresas que lo necesiten". En opinión de Riera, la clave va a ser la "formación digital e internacionalización, incluido el blockchain, "que yo creo que va a ser el futuro de las transacciones comerciales".

Gianni Cecchin, CEO de Verne Technology Group, habló sobre la tipología de las empresas de la provincia de Alicante, y destacó que "prácticamente el 100% son pymes, algo que se da cuanto más avanzamos hacia el sur". "Por un lado, las pymes reúnen las características que se buscan en todas las empresas para la digitalización: estructuras planas, procesos simplificados... deberíamos tener el terreno idóneo, pero cuando analizamos las grandes barreras nos damos cuenta de que hay un factor cultural que hay que cambiar". "Hoy en día si quieres ser competitivo tienes que tomar decisiones sobre datos. Y nos falta cultura del dato".

Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Artificial de Alicante (CENID), aseguró que hasta el siglo XX procesar los datos y compartirlos era "sencillo utilizando únicamente los recursos humanos", pero que "a partir del XXI el crecimiento exponencial favoreció la aparición de mecanismos de procesamiento inalcanzables para el pensamiento humano". "La clave de esa transformación digital, y de por qué no crecen en la provincia de Alicante, está en que lo que más demandan los empresarios de las pymes, disponer de plataformas de gestión de datos".

Formación y talento femenino

Palomar citó el ejemplo de DINAPSIS de Agbar como un "caso de éxito", y Guillermo Pascual destacó el empeño de la empresa en tener en cuenta las especificidades locales del ecosistema pero, a la vez, "que ese trabajo sea extrapolable a otros territorios para trabajar en una inteligencia colaborativa".

Para Juan Carlos García, "cuando una empresa tiene que ir a digitalizarse lo que hay que tener muy claro es el valor que va a conseguir al digitalizarse". "Una migración rápida puede no generar el valor e incluso generar más costes. Lo primero que tienen que hacer la mayoría de las empresas es llevarse las cargas a la nube, reduciendo los costes operativos en un 20 o 30%", añadió. En su opinión, "pretender innovar sin tener las bases es realmente difícil. Eso con una pyme sola es casi misión imposible".

Ahí es donde deberían entrar "los fondos Next Generation", que "deberían aprovecharse para realizar esta transformación". "Esos proyectos tiene que tener un impacto y un valor transversal. Se necesita una colaboración pública privada que capilarice esos fondos, con plataformas de servicios".

¿Cuándo se pueden esperar resultados de la aplicación directa de la Inteligencia Artificial en el trabajo de estas empresas? "Esto ya está pasando", matizó Pablo González Moro. "Aunque nosotros estamos aplicando algoritmos que permitan al capital humano tomar decisiones basados en estos datos; es decir, no es tanto para realizar decisiones automatizadas, sino que se tomen de manera más informada". En este sentido, destacó que algunos de los procesos que han implementado han mejorado la fiabilidad un 25%.

Juan Riera afirmó que "el reto de la Cámara es que las empresas puedan acceder a estos cambios a través de la comarcalización". "Algunos empresarios son reacios porque toda la vida lo han hecho de la misma manera. Y hay algunos jóvenes a los que no les motiva lo suficiente. Falta o reducir el subsidio o aumentar el salario para que el horizonte sea más atractivo", concluyó.

Gianni Cecchin consideró que "el obstáculo más importante es la falta de talento". "Para la transformación se necesitan a personas con capacitación. Dedicar muchos esfuerzos a formar y ahora formarse en este ámbito no es costoso, lo que hace falta es implicación e involucrarse, además de savia nueva, gente con conocimientos distintos y no la hay. Si seguimos así ni la hay ni la va a haber. El sistema educativo no nos está ofreciendo lo que buscamos".

Palomar, por su parte, destacó que hay titulaciones tecnológicas "con solo un 8 o 9% de mujeres. Estamos perdiendo la mitad de talento del mundo, el femenino, que no se puede perder en la era de la digitalización". En cuanto al futuro inmediato, explicó que lo importante es abogar "por una democratización de la Inteligencia Artificial" y que "no haga falta ser expertos del desarrollo algorítmico pero poder explotarla". A partir de ahí "los debates éticos con claves, hasta qué punto podemos ceder gestiones importantes a procesos automáticos".

