EL ESPAÑOL celebra su VI aniversario en su mejor momento de forma. Cumple ocho meses consecutivos en el podio absoluto de la prensa española y es número uno en lectores diarios de móvil. Un hito nunca conocido para un diario europeo de calidad, que le permite congregar a miembros del Gobierno y de los partidos de la oposición, así como a empresarios y una importante representación deportiva en la entrega de sus VI premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2021.

Con más de 20,7 millones de usuarios únicos y referente indiscutible en influencia, EL ESPAÑOL ha hecho entrega de sus Premios a los laboratorios que han desarrollado la vacuna contra el coronavirus: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen (Premio a la Gestión Empresarial); a los 115 años de compromiso social de la Fundación La Caixa (Premio a la Solidaridad); al tremendo esfuerzo de la embajada de España en Kabul para intentar traer a nuestro país a afganos que huían de los talibanes (Premio a los Valores Humanos) y a la triple medallista paralímpica, Marta Fernández (Premio al Deporte).

Innovación ligada a la empresa, solidaridad, esfuerzo y deporte. Cuatro aspectos esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad, y que en plena recuperación tras la Covid-19 serán claves para superar los retos que tiene por delante la España del año 2022.

La ceremonia de entrega se ha desarrollado en el Teatro Real de Madrid y con el apoyo principal de Vodafone y la colaboración de Iberia, Mapfre y Mahou. El evento se ha celebrado acorde a los protocolos sanitarios de protección contra la Covid-19, y ha contado con la participación institucional del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También han acudido el presidente del PP, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Ante ellos el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha recordado lo ocurrido durante la pandemia pero también las lecciones aprendidas. "La gran virtud de la civilización humana ha sido la resistencia. Hemos luchado en hospitales, en los centros de Atención Primaria, en las farmacias, en los despachos… y no nos hemos rendido nunca. Ha sido una resistencia activa que hoy queremos reconocer con estos sextos leones de EL ESPAÑOL", ha dicho.

Respecto al desarrollo de vacunas contra la Covid, ha recordado que "nunca tan poca gente ha salvado tantas vidas en un espacio de tiempo tan reducido. No debemos olvidarlo nunca. Es un mérito compartido por todo el sector sanitario".

También ha destacado la "conducta ejemplar y honorable" del equipo de la Embajada de España en Kabul y el "éxito del deporte paralímpico" que representan las victorias de Marta Fernández.

Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL.

Ramírez también ha tenido unas palabras para enaltecer la "ingente obra social en favor de la inclusión" de la Fundación La Caixa por los más necesitados, "con el espíritu que Isidro Fainé -presidente de la Fundación- ha inoculado a todo su equipo. "El León del Español ruge por vuestros méritos desde el podio de la prensa española".

Finalmente, ha pedido a los partido políticos "relegar un poco la subjetividad de las ideas para crear un mayor margen al entendimiento y a la objetividad de las cosas". De hecho, espera que los recientes acuerdos entre PSOE y PP respecto al Defensor del Pueblo y los nuevos miembros del Tribunal Constitucional tengan "su continuidad y se vean acompañados de grandes pactos de Estado" en el futuro.

Los miembros de la Embajada de España en Kabul, con su galardón. A la derecha, Pedro J. Ramírez, y Coman Deegan, CEO de Vodafone en España. Pablo Moreno

Ha sido Pedro J. Ramírez junto a Colman Deegan, CEO de Vodafone en España, quienes han entregado el galardón a los Valores Humanos, que ha recaído en la Embajada en Kabul. Deegan ha destacado "la labor humanitaria de los servidores públicos allí destinados", que "es el fiel reflejo de este gran país".

Un premio que han recibido Gabriel Ferrán, embajador de España en Kabul; Paula Sánchez, segunda del embajador de España en Kabul; Sayed Saber Sayeed, intérprete de la Embajada Española en Kabul; Manuel Francisco Suárez, jefe del equipo de la UIP en Kabul, y Juan Manuel Fernández, subinspector fefe del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) en Kabul.

Todos ellos han sido presentados por el ministro José Manuel Albares que ha destacado que la de Kabul "ha sido una de las operaciones de evacuación más complejas de la historia. Muchas cosas podrían haber salido mal. Pero no fue así. Fue en éxito, y más de 2.000 personas pudieron salir de Afganistán en unos días". Se trata de una cifra que ha aumentado gracias a otros colaboradores que España ha ido 'rescatando' en las últimos semanas desde otros países de Oriente Medio. "El aeropuerto de Torrejón era el alma de Europa", ha sentenciado.

El embajador Gabriel Ferrán ha indicado que "fue una tarea enormente satisfactoria para todos. Y solo fue posible por el trabajo en equipo que formamos entre todos", incluyendo a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL; Antonio Vila, director general de Fundación La Caixa, y Eduardo Petrossi, consjero delegado de Mahou San Miguel.

Juan Antonio Ferrán, director general de la Fundación Cepaim, ha presentado el Premio a la Solidaridad, que se ha otorgado a la Fundación La Caixa. Ha alabado su labor y ha precisado que "no trabaja desde la caridad, sino desde la justicia social, haciendo una apuesta por la cohesión social" actuando contra los "grandes problemas" sociales de España, particularmente en el ámbito de la infancia.

Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, ha valorado el papel de la Fundación La Caixa. "Es de esas instituciones que no solo da, sino que también se da".

Petrossi ha entregado el premio junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, a Antonio Vila, director general de la Fundación La Caixa. Vila ha comentado que "la solidaridad en nuestra casa es universal. Está siempre ahí. Pero en el ámbito social es donde tiene más trascendencia". De hecho, ha destacado que "el 60% de nuestro presupuesto está en lo social".

Vila ha añadido que sus programas sociales "no serían posibles sin las 1.500 entidades con las que trabajamos. Sin ellas, no seríamos capaces de nada" Además, ha destacado el trabajo de la Fundación La Caixa con las entidades públicas: "Es un buen ejemplo de colaboración público-privada".

Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y la deportista paralímpica Marta Fernández .

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, ha dado entrada al Premio al Deporte. Ha destacado que Marta Fernández, "la deportista paralímica más galardonada en Tokio", ha salido adelante "gracias a su capacidad de superación. "Le tenía pánico al agua", terreno en el que ha obtenido sus metales. "Eso es superación. La gente necesita ese mensaje y tener la capacidad de mirar al futuro".

El responsable de la ONCE ha entregado el galardón junto a Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL. La deportista española ha admitido que es "un poco novata en el deporte internacional y no he vivido otros Juegos Olimpicos. Los de Tokio fueron difíciles".

Por ello, ha dado "las gracias al Comité Paralímpico Español, a las instituciones y a las federaciones españolas por su trabajo para lograr que pudieramos llegar con la seguridad que"hemos llegado", dentro de la incertidumbre que existía.

"Mis tres medallas son de mucha gente", ha añadido. "Quiero compartirlas con mis padres, con mi entrenador y con todas las personas que están en mi día a día y en mi entorno. Estoy rodeada de gente maravillosa que me lo hace todo más fácil. Ojalá este sea el principio de muchas más alegrías para el deporte paralímpico", ha concluido.

Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria.

Finalmente, se ha entregado el cuarto premio, el correspondiente a la Gestión Empresarial, que se ha otorgado a los laboratorios que han traído las vacunas antiCovid a España.

Juan López-Belmonte, presidente de Farmaindustria, ha presentado el galardón, y ha indicado que estas compañías "son artífices de que estemos superando esta tragedia. Hablamos de un gran mérito: lograr en apenas un año desarrollar vacunas".

López-Belmonte ha recordado que "la pandemia nos ha enseñado que no hay economía ni bienestar social sin salud. Aprendamos, por favor, de la experiencia y apostemos fuerte por la investigación biomédica", con "una colaboración público- privada que marca y deberá marcar el desarrollo científico futuro".

Por su parte, Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha valorado la labor de estas empresas. "El 99,99% de los ciudadanos de este planeta saben el reconocimiento que hay que hacer a las compañias. Janssen, Pfizer, Moderna y AstraZeneca: Sois nuestros ángeles de la guarda",ha enfatizado.

El auditorio en los VI Premios de EL ESPAÑOL.

Junto a Pedro J. Ramírez, Huertas ha entregado el galardón a los representantes de las compañías farmacéuticas. Ricardo Suárez, presidente de AstraZeneca en España, ha agradecido el premio y ha destacado que "hemos hecho una vacuna en tiempo récord y sin ánimo de lucro. Seguiremos luchando para llevar nuestra vacuna al mundo y salvar millones de vidas".

Mientras, Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer, ha indicado que "cuando empezó la pandemia, una situación tan insospechada, la decisión de toda la compañía fue poner todos los recursos en investigar para conseguir una vacuna". "Finalmente se consiguió esa vacuna, garacias a la ciencia y la cooperación".

Luis Díaz Rubio, director general de Janssen en nuestro país, ha apuntado que otra de las principales "enseñanzas de la pandemia" ha sido la necesidad de incrementar la "colaboración público-privada" en el sector sanitario. "Es el camino de cara hacia el futuro. La ciencia tiene mucho que decir en los problemas a los que nos vamos a enfrentar como humanidad",

Por su parte, Juan Carlos Gil, director de Moderna, ha insistido en esto y ha recordado que "entre todos hemos logrado avanzar en el desarrollo científico.Este es un punto de aprendizaje muy importante. Tenemos que aprender de eso de cara al futuro".

El auditorio en los VI Premios de EL ESPAÑOL.

Entre los asistentes a los premios también han estado importantes personalidades públicas como Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Alejandro Blanco, presidente del COE; José María Aznar y Ana Botella, expresidente del Gobierno y exalcaldesa de Madrid, o Edmundo Bal, vicesecretario general de Ciudadanos; así como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Mientras, la empresa española tampoco ha querido perderse la velada. Entre ellos, han estado Isidro Fainé, presidente de Criteria Caixabank; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Federico Linares, presidente de EY; Miguel Garrido, presidente de CEIM, y María Vila, directora general de Medtronic.

También han estado presentes la directora de comunicación global de Telefónica, Eva Fernández; el secretario de estado de Comunicación, Francesc Vallés, el presidente de la diputación de Alicante, Carlos Mazón; el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés; la dircom de Sanitas, Yolanda Erburu; Arturo González Aizpiri, director de comunicación de Repsol o Pedro Díaz Yuste, máximo responsable de Savia.

