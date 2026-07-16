Desde EL ESPAÑOL te invitamos a seguir en directo nuestro próximo evento el 17 de julio , a partir de las 10:00h .

El próximo día 17 de julio tendrá lugar el evento organizado por El Español. Esta mesa redonda que tratará sobre "Formación Profesional: talento, empleabilidad y el futuro del trabajo", contará con la presencia de David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Docencia e Innovación Grupo Vithas, Miriam Silva, técnica de Renfe y primera mujer comisaria técnica del Dakar y Juan Ignacio de la Fuente Yáñez, director del Área de Formación Profesional del Grupo CEU.

La Formación Profesional ha dejado de ser una vía secundaria para convertirse en uno de los ejes estratégicos del mercado laboral español. En 2026, la demanda de perfiles técnicos altamente cualificados crece de forma sostenida en sectores como la sanidad, la industria, la logística o las tecnologías digitales, mientras el sistema educativo afronta el reto de acompasar su oferta a la velocidad del cambio económico y productivo. Este encuentro pretende poner el foco en cómo la FP puede convertirse en el puente entre la formación y el empleo de calidad: qué perfiles demandan las empresas, cómo se están adaptando los ciclos formativos a las nuevas realidades del trabajo y qué papel desempeña la colaboración público-privada en el diseño de itinerarios con futuro.

En este nuevo contexto, las organizaciones apuestan cada vez más por el talento técnico como factor de competitividad. La doble titulación, la FP Dual y la formación continua emergen como herramientas clave para retener y desarrollar profesionales en un entorno laboral marcado por la automatización, la digitalización y la transición energética. Además, la percepción social de la FP atraviesa una transformación profunda. De opción residual a itinerario de excelencia, el reto consiste ahora en consolidar su prestigio, garantizar la orientación vocacional temprana y dotar a los centros de los recursos necesarios para responder a las exigencias del tejido productivo.

La inteligencia artificial, la automatización y la internacionalización de los mercados están redibujando los perfiles profesionales del futuro. Pero también plantean preguntas urgentes: ¿qué oficios desaparecerán y cuáles surgirán? ¿Cómo prepara el sistema educativo a los jóvenes para empleos que aún no existen? ¿Qué significa hoy orientar bien a un estudiante de 16 años?

El 17 de julio a partir de las 10:00 horas sigue en directo online el encuentro que organiza El ESPAÑOL "Formación Profesional: talento, empleabilidad y el futuro del trabajo"