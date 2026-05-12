PROYECTO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN – DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 55 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace pública la aprobación del proyecto de fusión por absorción de fecha 23 de marzo de 2026, por parte del consejo de administración de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., como sociedad absorbente, y del consejo de administración de LEADER MEDIA, S.L., como sociedad absorbida.

La sociedad absorbente es EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., entidad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, número 16D, 7ª planta, provista de CIF A-87.115.226, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 32.704, Folio 180, Hoja M-588.746, inscripción 1ª.

La sociedad absorbida es LEADER MEDIA, S.L., entidad de nacionalidad española, con CIF número B-47588025, y domicilio social en Valladolid, Calle Cebadeira, número 2, primera planta, e inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, al tomo 1244, folio 204, hoja VA-18941, inscripción 1ª.

En relación con esta operación, se hace constar:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 del proyecto del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se realiza el presente anuncio con la puesta a disposición del proyecto de fusión en el plazo previsto legalmente de un mes de antelación a la fecha proyectada para la aprobación de la fusión por absorción. Que se trata de una fusión simplificada sujeta al régimen del artículo 53 el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada. Que los socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social tienen el derecho a exigir la celebración de la junta de la sociedad absorbente para la aprobación de la absorción en el plazo de un mes desde la publicación del proyecto en los términos establecidos en el art. 55.1 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Que los socios y acreedores tienen el derecho a examinar el proyecto y obtener gratuitamente el texto íntegro de los documentos que se relacionan a continuación, en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes en la fusión:

El Proyecto común de fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes, de fecha 25 de marzo de 2026.

El balance de El León de El Español Publicaciones, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2025.

El balance de Leader Media, S.L. cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas de la sociedad El León de El Español Publicaciones, S.A.

Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de la sociedad Leader Media, S.L.

Los estatutos sociales vigentes de El León de El Español Publicaciones, S.A.

Los estatutos sociales vigentes de Leader Media, S.L.

5. Que los administradores de la sociedad El León de El Español Publicaciones, S.A. fueron nombrados en las fechas que se indican a continuación:

Administradores nombrados en fecha 29 de julio de 2020: D. Pedro José Ramírez Codina, Dª. Cruz Sánchez de Lara Sorzano, Dª. Nieves Segovia Bonet, D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, D. Pablo Grandío Portabales, D. Juan Abarca Cidón, D. Kilian Revuelta Rodríguez y D. Francisco Sánchez López. Administrador nombrado en fecha 29 de junio de 2022: D. Xavier Salvador Paniello. Administradores nombrados en fecha 28 de junio de 2023: D. Lucas Fernández Díaz Lucas y Dª. Teresa Arsuaga Acaso Administradora nombrada en fecha 20 de diciembre de 2023: Dª. Beatriz González Cristóbal Poyo Administradora nombrada en fecha 23 de diciembre de 2025 : Doña María del Carmen Vázquez Álvarez

6. Que los administradores de la sociedad Leader Media, S.L. fueron nombrados en las fechas que se indican a continuación:

Administradores nombrados en fecha 11 de noviembre de 2023: D. Juan Carlos Velasco Martín, Dª Silvia García Prieto, El León de el Español Publicaciones SA (representada por D. Pedro José Ramírez Codina). Administradora nombrada con fecha 25 de abril de 2025: Dª. Cruz Sánchez de Lara Sorzano y Dª. María del Carmen Vázquez Álvarez.

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