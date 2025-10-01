Villanueva (Idis): "Estamos en contacto constante con Sanidad para colaborar en la ley de Salud Digital"

La sanidad privada está de enhorabuena. El anteproyecto de ley de Salud Digital recogerá que la historia clínica digital interoperable esté conectada, también, a la sanidad privada. Algo para lo cual la Fundación Idis tiene trabajo adelantado.

La institución trabaja en el proyecto MIHC, para facilitar la interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, que cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que tiene que estar completado para junio del próximo año, según ha precisado Marta Villanueva, directora general del Idis.

"Estamos al habla constantemente con el Ministerio de Sanidad, para ver cómo podemos hacer el de integración y de suma" de plataformas. "Y cómo podemos colaborar con la ley de Salud Digital", ha comentado Villanueva. "Haremos propuestas".

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

"Y estamos trabajando con nuestro proveedor tecnológico, Accenture, en nuestro espacio de datos, que tiene que estar preparado para junio de 2026. Lo haremos, lo hemos prometido", ha concretado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

Respecto al proyecto para la historia clínica interoperable privada, Villanueva recuerda que ha supuesto alinear "intereses de grupos hospitalarios y compañías aseguradoras". El sector privado ha puesto de manifiesto el interés en devolver y facilitar al paciente algo que es suyo, que es nuestro, su historia clínica".

Todo esto de "manera protegida, segura y fiable. El Idis demostró ser visionario en este movimiento, lo puso en valor y lo supo hacer. Y apareció el reglamento europeo del espacio de datos en salud, que nos legitima, desde la perspectiva del sector privado, para ser los arquitectos y constructores del espacio de datos de la sanidad privada en España".

Respecto a la ley de Salud Digital, ha avisado de que todavía queda por conocer cómo se articula su contenido. Ha recordado, en cualquier caso, que si se incluye a la sanidad privada en la historia clínica interoperable es precisamente "porque Europa lo exige".

Villanueva recuerda que el 26% de los datos sanitarios que se generan en España " son de la sanidad privada. Hablamos de 12,4 millones de españoles que generan más del 20% de los datos sanitarios en nuestro país".

¿Y cómo se va a construir todo este entramado legal? "Si tuviera respuestas a eso, el Ministerio estaría encantado. Tendremos que ser un poco visionarios porque no hay experiencias".