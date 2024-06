Óscar Puente: “Vamos a superar los 1,5 millones de abonos en el programa Verano Joven”

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha avanzado que antes de la semana que viene se superarán los 1,5 millones de personas que se han registrado en el programa Verano Joven, con el que se dan descuentos de hasta el 90% en transporte para viajar en el periodo estival a jóvenes de entre 18 y 30 años.

"Hemos superado los 1,3 millones de abonos y antes de la semana que viene superaremos los 1,5 millones. Está siendo un éxito de aceptación", ha afirmado durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Puente ha asegurado que se están registrando 650 altas por minuto y Renfe ya ha vendido 120.000 billetes. “Estamos triplicando las cifras del pasado año”, ha señalado.

Con este programa, el socialista ha destacado que “estamos creando cultura de transporte público para los más jóvenes”. Se trata de aplicar “políticas agresivas de precio” con las que se persigue ganar viajeros. Algo que hizo en su época de alcalde en Valladolid poniendo el tren gratis hasta los 15 años.

El programa Verano Joven está dentro de la apuesta del Ministerio de Transportes por colocar al tren como la columna vertebral de la movilidad.

Puntualidad

En este sentido, Puente ha salido en defensa de una de las últimas polémicas en el sector: el cambio del compromiso de puntualidad de Renfe en alta velocidad. Este cambio supone que cuando el retraso supere los 90 minutos (30 minutos hasta ahora), mientras que abonará el 50% para retrasos de más de 60 minutos (15 minutos antes).

Puente ha explicado que “en 1992 teníamos una línea de alta velocidad con seis trenes al día y era fácil cumplir el compromiso de puntualidad”. Hoy, la empresa pública mueve en días pico 120.000 viajeros en alta velocidad (además de los trenes de Iryo y Ouigo).

“No es tan fácil de cumplir ahora teniendo en cuenta que nuestros competidores no tienen ese compromiso”, ha añadido. Y aún así, dice que Renfe “tiene el mejor compromiso de puntualidad de los tres que hay”. El pasado año Renfe pagó 42 millones en indemnizaciones por retrasos. “Queremos competir y ser sostenibles”, ha puntualizado.

Además, ha recordado que hay obras en la estación de Chamartín y de Atocha en Madrid, así como en la de Sants en Barcelona. Algo que, ha reconocido, hace que “las incidencias aumenten”.

Ciudades para personas

Con el tren como pieza elemental de la movilidad, el ministro de Transportes ha desplegado durante su intervención la apuesta del Gobierno en materia de movilidad. Una puesta que pasa por situar a las personas por delante de los coches en las urbes.

En concreto, ha apuntado que “hay que dejar de construir ciudades para coches y hacer ciudades para personas. No podemos hacerlas desde cero, sino reconstruirlas y redefinirlas”.

En este sentido, ha recordado que han destinado 9.000 millones de euros a estas políticas. De ellos, 6.500 procedentes de fondos europeos dedicados a crear zonas de bajas emisiones, renovar el transporte público, fomentar la movilidad activa y promover un cambio modal al ferrocarril.

No obstante, ha denunciado que a pesar de haber recursos no hay voluntad política en algunas ciudades que no están aplicando las zonas de bajas emisiones. “Hay ciudades que no han establecido zonas y otras que lo han hecho se han abstenido de poner multas”, ha criticado.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades. Cristina Villarino.

Para el ministro, el denominador común de estas ciudades “es que están gobernadas por coaliciones de PP y Vox”. Una situación que le produce “dolor y perplejidad”.

A pesar de ello, Puente destaca que “en España vemos, a excepción de Europa, que el espacio ganado al coche se está devolviendo al ciudadano”. Y como ejemplo de ello ha puesto a Logroño, Elche y Valladolid.

Mapa de autobuses

Por otra parte, el ministro también se ha referido al nuevo mapa de rutas de autobuses que el Gobierno está preparando, asegurando que a las comunidades autónomas “no les gusta del todo el que se vaya a apostar por líneas más competitivas, lo que supondrá que no se va a parar en cada pueblecito, siendo eso competencia de las comunidades”.

“El Ministerio tiene que comunicar Madrid con Extremadura, Extremadura con Galicia, Valencia con Cataluña, no los pueblos de Valencia dentro de Valencia o los pueblos de Extremadura dentro de Extremadura” ha justificado.

Para el socialista, “esa es una competencia de las comunidades autónomas, aunque somos conscientes de que necesitan ayuda y por eso hemos habilitado una partida importante para ayudarles con ese nuevo mapa concesional que creo que es urgente y necesario”.