Sara Simón, consejera de Igualdad: "A las mujeres nos han dicho que no sabemos y no valemos"

Bajo el título ‘Futuro, innovación y sostenibilidad’, Toledo acoge el III Foro Económico de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM.

Durante dos días, 6 y 7 de marzo, se debaten en profundidad los grandes retos de futuro a los que se enfrenta la comunidad castellano-manchega.

Entre ellos, la situación de la mujer en la Comunidad Autónoma. Un tema que se ha puesto sobre la mesa de debate esta tarde bajo el claim ‘La mujer, clave del futuro de Castilla-La Mancha’ y que ha contado con la presencia de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL-El Digital CLM como moderadora, así como con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, y la consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo.

Importante brecha de género

Esther Esteban hacía referencia en su introducción a las invitadas a la mesa. “Es un honor y un orgullo tener en nuestra tierra a mujeres líderes”, ha dicho la moderadora y ha planteado el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

“Hemos ido dando pasos importantes, pero nos quedan muchos retos que no vamos a alcanzar sin una sociedad más justa. Si no se tienen las mismas oportunidades porque las brechas son enormes, especialmente la brecha para desarrollar nuestra vida profesional” ha asegurado la consejera de Igualdad.

Y ha añadido: “Es muy simplista decir que los hombres y las mujeres ya cobran los mismo. Lo cierto es que ellas llevan una mochila que es la de la conciliación. El gol que nos han metido por la escuadra acerca de que somos las únicas que debemos llevar esta tarea cuando lo cierto es que hay que repartirla. En Castilla-La Mancha hay 380.000 personas han solicitado jornada reducida, y de ellos, el 92% son mujeres”.

“La brecha salarial en las personas jóvenes no existe. Incluso, te diría que la media salarial es más alta en ellas, pero cuando se enfrentan a la maternidad, y empiezan a renunciar a las posibilidades de ascender, es ahí cuando aumenta esta brecha”, concluye Sara Simón.

Sara Simón, Cruz Sánchez de Lara y Esther Esteban en un momento del debate. Rodrigo Mínguez

Techos de cristal

“Tenemos aquí el ejemplo de una mujer líder, que a lo largo de su vida ha ido cargando con una mochila repleta de experiencias. Con proyectos bandera como Las Top 100 Mujeres Líderes, y con una larga trayectoria rompiendo techos de cristal. Le preguntamos a Cruz Sánchez de Lara sobre estos techos de cristal”, asegura Esther Esteban, mientras dirige su pregunta a la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

“Desde siempre me he empeñado en no verlos, pero los hay. Tenemos que ir con mucha fuerza y con mucho empuje, y siempre me ha parecido que la brecha salarial es un techo de cristal y que aquí en Castilla La Mancha es donde mejor te lo explican”, asegura Sánchez de Lara.

Y continúa: “Para mí, la maternidad ha sido la asignatura más difícil de mi vida. Sobre todo, para compatibilizar profesión y vida personal. Creo que el techo de cristal está en la conciliación que nos asfixia la vida”.

“Ahora me preguntan que cómo llego a todo y esto no tiene truco: esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo, pero fui madre sola y me costó”, confirma.

“¿La conciliación sigue siendo una asignatura pendiente?” pregunta la moderadora.

“Tenemos que cambiar el concepto, es imprescindible. Hemos cargado con la presión de ser buenas madres, de ser buenas profesionales y de tener un aspecto físico agradable porque sino eres una fracasada. Mientras veíamos que nuestros compañeros no tenían que asumir estas cargas”, asegura la consejera a la audiencia.

Y añade: “A través del Gobierno de España en las Comunidades Autónomas se está trabajando para dar a las familias herramientas para que pueden resolver este problema, pero como sociedad no asumimos que es una tarea de todos. El otro 50% de la población tiene que asumir esa parte de corresponsabilidad para que podamos avanzar en igualdad de condiciones”.

Violencia Machista

Esther Esteban introduce en el debate que el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. “Quiero hablar de la lacra de la violencia machista. Qué podemos hacer ante esto porque sigue existiendo y los datos aumentan, además, entre la gente más joven. ¿Nos hemos equivocado a la hora de enseñar a nuestras hijas cómo se dice no?

“Creo que debemos poner el foco en educar para que nadie tenga derecho a maltratar, comprar y agredir sexualmente. No responsabilicemos a las mujeres porque afecta a todos de manera transversal. Es preciso aislar a los maltratadores”, confirma Sara Simón.

La división del feminismo

En vísperas del 8-M se plantea la división del feminismo y las circunstancias que han contribuido a ello.

“Hemos tenido una ministra de Igualdad que ha sido un lastre para la sociedad española. No se puede gobernar con titulares y hacer leyes que solo favorecen tu visión ante el espejo, porque eso no es ser feminista”, asegura Cruz Sánchez de Lara.

Y añade: “Yo no creo que todos los hombres sean violadores en potencia y no se puede ir por ahí así. No se puede hacer una demagogia tan brutal para intentar aferrarse a un sillón. En el feminismo cabemos todas”.

“Muy franca como no puede ser de otra manera”, asegura Esteban. Y añade: “Creo que hemos retrocedido muchísimo y ahora a ver cómo desde la sociedad civil podemos dar un paso adelante para recuperar el terreno perdido. Cómo podemos revertir las consecuencias de la ley del sí es sí”.

“Llevo algunos años en política y cuando tienes esa responsabilidad política, tienes que tener el derecho a equivocarte, pero también reconocerlo con humildad y reaccionar. Se respondió con soberbia culpando a los demás” confirma Sara Simón.

Y continúa: “En este país cabemos todos y todas y debemos garantizar los derechos a las personas LGTBI, pero esta ley tiene errores garrafales y estamos viendo como maltratadores se están cambiando de sexo, y de esto ya se estaba avisando”.

“Hay muchos frentes abiertos”, dice Esther. “Cuando se hace un retroceso se tarda mucho en recuperar, pero ¿por qué es tan difícil conseguir igualdad en el ámbito económico, no solo en las empresas del IBEX, sino en las pymes?”, pregunta la moderadora.

“Hay una parte que tiene que ver con la renuncia de la mujer para dedicarse a los cuidados y llevar esa mochila de la que hablamos, pero también tiene que ver con la cultura con la que vivimos y lo que nos han dicho a las mujeres: ‘que no podemos, que no sabemos y que no valemos’ y hemos asumido que tenemos miedo a dar un paso adelante, y si lo hacemos lo haces con una carga emocional muy fuerte, sabiendo que vas a saber juzgada” explica Sara.

Y añade: “Cuando una mujer da un paso adelante, todas lo estamos dando. Y tener redes y referentes anima al resto”.