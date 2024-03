Las diputaciones de Castilla-La Mancha piden financiación adecuada a las necesidades locales

Más financiación para los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano. En este aspecto han coindicido este miércoles el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en el III Foro Económico de Castilla-La Mancha "Futuro, innovación y sostenibilidad" organizado en el Cigarral de las Mercedes de Toledo por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM.

Durante su intervención en la mesa redonda "Financiación local, asignatura pendiente", Concepción Cedillo ha incidido en la necesidad de reformar el sistema de financiación para conseguir "un reparto equitativo del dinero que garantice el principio de igualdad". "Todos tenemos que tener el mismo nivel de financiación estemos donde estemos y que este sea suficiente para dar un mejor servicio a los ciudadanos", ha señalado.

En esta línea se ha mostrado también el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, que ha asegurado que es el momento de esta reforma. Eso sí, ha indicado que para llevarla a cabo "se debería escuchar a la administración local y delimitar sus competencias". "Hay servicios que vamos a tener que seguir prestando sí o sí. Por eso nos tienen que escuchar a nosotros. No puede ser que el municipalismo dependa de lo que el Estado y las comuniades autónomas pacten", ha dicho.

Una opinión compartida también por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y por el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. El primero ha pedido que se determinen "claramente" cuáles son las competencias de la administración local y cómo se van a financiar, ya que "necesitamos más ayuda para prestar determinados servicios y no podemos ser siempre los olvidados". El segundo ha criticado que haya que llegar a todo el mundo cuando no se dispone de ayudas "de ningún tipo". "Estamos dando un servicio a los ciudadanos en competencias que no son nuestras y ¿a qué coste?", ha preguntado.

De su lado, el presidente de Guadalajara, José Luis Vega, ha destacado la "dificultad" que existe en los municipios más pequeños, en los que "hay que prestar los mismos servicios que en una gran ciudad", algo que "no está financiado". "Las diputaciones somos un prestador de servicios de esos pueblos y eso es muy caro", ha señalado.

Despoblación

Por último, todos ellos han coincidido en la necesidad de combatir la despoblación. "Los ayuntamientos pequeños son los que más nos necesitan y una diputación saneada económicamente puede aportar mucho a todos los pueblos que están sufriendo esta lacra", ha señalado Cedillo.

En este sentido, para evitarla, todo han incidido en "facilitar recursos a los ayuntamientos y utilizar a las diputaciones para ello". "Necesitamos estrategia, trasversalidad de las diferentes políticas y una financiación adecuada", han concluido.