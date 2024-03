Ayuso, sobre Armengol: "Si trata así el patrimonio de los baleares qué no hará con el del Congreso"

Cuatro presidentes autonómicos se han pronunciado este miércoles sobre el caso Koldo durante el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL: Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla, Emiliano García-Page y Adrián Barbón. De ellos, la madrileña ha sido la más tajante.

"La señora Francina Armengol debería dimitir. Si trata así el patrimonio de los baleares, qué no estará haciendo con el reglamento del Congreso de los Diputados", se ha preguntado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso fue la primera líder política en pedir la dimisión de Armengol, a quien acusa de "retorcer las normas para que Sánchez siga en Moncloa secuestrado por los mismos".

La actual presidenta de la Cámara Baja era la líder del Gobierno de las Islas Baleares durante la pandemia de Covid-19. Bajo su mandato, la Conselleria de Salut pagó 3,7 millones de euros en mascarillas inservibles que todavía permanecen almacenadas en una nave industrial. La empresa estafadora estaba relacionada con Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

De hecho, Koldo intentó intermediar entre otros organismos para que contratasen los servicios de su empresa, con la cual se lucró de diferentes maneras. Preguntados por su relación con los intermediarios sanitarios de la trama delictiva, los cuatro presidentes autonómicos invitados al Foro hablaron sobre su relación con la firma.

"No tenemos nada con esa gente", inició Ayuso, la primera entrevistada. "Me parece increíble que el Gobierno de Sánchez nos prohibiera comprar material, ni se sumó a otros países de la UE para comprar material conjunto; es un despropósito", aseveró.

En el mismo orden, el socialista Adrián Barbón rechazó las ofertas de Soluciones de Gestión SL (la empresa relacionada con la organización criminal) y sus mascarillas durante los meses más duros de la pandemia. Según revela el presidente asturiano, la precaución les salvó de caer en la treta.

"Estábamos todos desesperados. Nos hablaron de que había un cargamento que había llegado a España, pero nosotros centralizamos todas las compras en torno a la responsable financiera del Servicio de Salud del Principado, que analizaba los requisitos", indicó el presidente. "Ella misma planteó que esa compra no era lógica y recomendó que no lo hiciéramos".

"Lo preocupante es saber que todavía queda mucho por saberse. Estoy personalmente preocupado", intervino el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien quitó hierro sobre la responsabilidad tanto de Armengol como del entonces presidente canario, el ministro Ángel Víctor Torres.

A ojos de Page, ambos están fuera de toda sospecha: "Les he visto actuar siempre con la mejor intención", aseguró el manchego. "Mi convicción es que ni se han lucrado ni han propiciado el lucro ilegal de nadie. Otra cosa es que se hayan hecho las cosas mejor o peor", añadió.

Quien sí decidió mojarse, por último, fue el presidente de Andalucía, el Juan Manuel Moreno Bonilla. A la comunidad, recuerda el líder de los populares, se le incautaron alrededor de 150.000 mascarillas al inicio de la pandemia por orden del Gobierno central...

"Y no solamente nos quitaron las mascarillas, sino que compraron otras tantas para llevarse comisiones", criticó Moreno Bonilla sobre el caso Koldo, el cual considera "especialmente sangrante" por tratarse no ya de un caso de corrupción, sino de uno en una época tan sensible como la pandemia de Covid-19.