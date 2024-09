Pedro J. Ramírez: "Ceuta se está convirtiendo en la aldea gala de los valores de la Transición"

Ceuta ha registrado importantes progresos en los últimos años. Cada vez más empresas se instalan en la ciudad autónoma, un fenómeno que tiene como consecuencia una significativa mejora del mercado laboral, con un aumento del empleo del 7%. Para Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, los constantes avances de Ceuta son una prueba de su "resiliencia. Es un ejemplo permanente de ello. Hace de los problemas, necesidades y de la necesidad, virtud".

En este sentido, gran parte del éxito de Ceuta pasa por el "espíritu de diálogo" que se fomenta en la ciudad, que está permitiendo llegar "a acuerdos que están manteniendo un gobierno en minoría, pero con amplio respaldo político".

Por ello, Pedro J. Ramírez considera que "Ceuta se está convirtiendo en una aldea gala de los valores de la Transición. En un momento en el que hay tanta polarización y tanta discordia, encontrar un lugar que tenga la capacidad de absorber sus problemas potenciales a través del diálogo y del consenso da un ejemplo a todos".

Pedro J. Ramírez, presidente y director ejecutivo de EL ESPAÑOL

El director de EL ESPAÑOL ha admitido que esto tiene cierto coste político para Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, del Partido Popular. "Sé que le tiran de las orejas dentro de su propio partido. Pero cada vez que lo hacen, somos muchos los que nos las frotamos porque sus valores siguen siendo la esencia del éxito de España".

Además, Ramírez ha recordado que "dentro de poco, nuestra Constitución del 78 se va a convertir en la más duradera de la historia de España", un récord que llama a celebrar. "En ella, Ceuta tiene un papel, una posición emblemática y de enorme simbolismo".

Pedro J. Ramírez ha abordado estas cuestiones durante el pistoletazo de salida del II Foro Económico Español en Ceuta, que organizan EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Cámara de Comercio de Ceuta. En su intervención también ha abordado las necesidades de recursos que tiene el territorio ceutí.

"Ceuta necesita que haya más inversiones del Estado en todos los ámbitos. Defensa, seguridad… Pero también en todas las demás parcelas. Hay un plan integral que se firmó en 2022 para el desarrollo económico de la ciudad. Unas cosas se están cumpliendo, pero otras… Es necesario que todos los compromisos se cumplan".

Dentro de esos compromisos se encuentra conservar "una frontera segura. Una frontera acorde con la condición no sólo territorio español, sino también de la UE. Hay una mejora evidente en lo que a tráfico de personas se refiere. Pero los compromisos que se adquirieron con Marruecos tienen que completarse y hay que recordárselo al Gobierno permanentemente, aunque haya otros elementos en juego".

Por otro lado, Ramírez ha recordado que "si alguien tiene singularidades económicas y fiscales es Ceuta. Pero, no lo voy a decir muchas veces, no sea que haya alguien que me diga que igual que Teruel y Soria", ha comentado con ironía.

Régimen fiscal

En cualquier caso, por dichas singularidades, el director de EL ESPAÑOL ha reivindicado proteger e impulsar "el régimen fiscal y económico de Ceuta", necesario para mantenerla la ruta hacia una economía basa en las tecnologías verde y azul.

Por ello, ha opinado que el régimen fiscal ceutí debe "quedar protegido y blindado por una ley del Congreso de los Diputados, algo que no se pueda mover y dé estabilidad al modelo".

Solidaridad

"España es plural pero, por encima de todo, es solidaria, como sois solidarios en Ceuta, afrontando contingencias como las que habéis tenido este mismo año, como el 500% de sobreocupación en los centros de menas", ha indicado.

"Este no puede ser un problema sólo de Ceuta, como no puede serlo sólo de Canarias. Es un problema de España y de la UE. Y requiere de un gran pacto de Estado para resolver la redistribución en todo el país de los menas y de las personas que hemos tenido que acoger".

"Y eso no se conseguirá si Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo. Lo conveniente es reformar la Ley de Extranjería", ha añadido.